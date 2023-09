Los equipos del Real Club Priego ya tienen rivales para la segunda ronda de la Copa de Europa de tenis de mesa

La ETTU ha dado a conocer este miércoles el resultado del sorteo correspondiente a la segunda ronda de la Copa de Europa, en la que estaban encuadrados los equipos que pasaron el primer sector y aquellos que no superaron la primera fase de la Liga de Campeones. En este sentido, el Cajasur Priego y el Museo de la Almendra ya tienen nuevos retos en la competición europea.

Según ha determinado el bombo, el Real Cajasur Priego se medirá a los equipos del Libertas de Croacia, el Panaceo Stockerau de Austria y el Roskilde, todo un clásico en competiciones europeas. La competición se disputará entre los días 17 y 22 de octubre teniendo como escenario la localidad danesa.

El Roskilde dispone ahora de unos días para establecer el calendario de competición, que, como en la primera fase, será en formato de liguilla y en el que sólo el campeón tendrá la opción de pasar a la siguiente ronda. En el plano deportivo, el Cajasur, que llegaba de vencer en su sector de Linz, se enfrentará a tres equipos procedentes de la Liga de Campeones y entre los que destacan nombres como Maze, quien llegó a ser en su día número 3 del ranking mundial, o el japonés Kanamitsu. Sin duda, un apasionante reto para el Cajasur.

El Museo de la Almendra, viaje cercano

Por su parte, el Museo de la Almendra Francisco Morales disputará un sector con formato de liguilla de tres equipos. Sus adversarios serán el Panathinaikos griego, procedente de la primera ronda de la Liga de Campeones, y el Constanta de Rumanía, que también acabó como primero de su grupo en la ronda del pasado fin de semana de la Copa de Europa.

Una de las ventajas con las que contará el Museo de la Almendra Francisco Morales es con la sede neutral. No actuará como local, aunque tendrá que realizar un desplazamiento cercano hasta Linares. La ETTU ha concedido a la localidad andaluza el sector en el que está como organizador el Tecnigen. Por lo tanto, el representativo de la Subbética no tendrá que realizar un costoso desplazamiento logístico como ha sucedido en otras ocasiones. La competición se disputará entre los días 17 y 22 de octubre, si bien aún no se ha anunciado cómo será el calendario.