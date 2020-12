El Pozoblanco se apunta la primera victoria con una gran remontada ante el Castilleja (2-1)

Por fin. El Pozoblanco logró su primera victoria de la temporada tras deshacerse con una gran remontada del Castilleja en una cita que fue aplazada en la primera jornada por los positivos en covid-19 del cuadro vallesano. Los goles de Brian Triviño y Santacruz sirvieron para voltear un marcador adverso ante el conjunto hispalense y para obtener tres puntos de oro, que valen a los pozoalbenses para encadenar tres citas sin perder y dar un paso hacia adelante en la clasificación del subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Tras dar una grata imagen ante el líder, el Ciudad de Lucena, donde mereció más del punto final obtenido (1-1), tocaba afrontar el reto de sellar la primera victoria. Para ello, Emilio Fajardo movió el banquillo e introdujo dos cambios respecto al once inicial que puso en escena ante el cuadro aracelitano. De este modo, Iván Sánchez y Luis Fraiz, que estrenaba su primera titularidad tras debutar ante los lucentinos, entraron por Joel Armengol y Mori.

Enfrente estaba un Castilleja que llegó a Pozoblanco tras encadenar tres jornadas sin perder. Y quiso meter el miedo desde inicio al cuadro local. Sólo se llevaban dos minutos de juego cuando Javi Dela tuvo que hacer una gran parada a un disparo de Guille desde la frontal. Poco después, Brian Triviño cabeceó por encima larguero un centro de Cancelo. Con el paso de los minutos, el partido se desarrolló más en el centro del campo. También hubo tiempo para la polémica porque los dos equipos reclamaron dos penas máximas, una en cada área, que el colegio no vio. Pero los de Emilio Fajardo no se encontraban nada cómodos y costaba hilvanar el juego. A ocho minutos del descanso, Zara probó fortuna con un disparo que se le fue alto.

Todo varió tras el paso por los vestuarios. Apenas se llevaban seis minutos de juego de esta segunda mitad cuando Armenta puso el 0-1. Todo el Pozoblanco protestó un fuera de juego que el árbitro ni su juez de línea vieron. Tras el gol, Emilio Fajardo movió el banquillo y dio entrada a Joel Armengol y León por Luis Fraiz e Iván Sánchez. Sin tiempo para celebraciones, llegó una rápida acción local que acabó con Brian Triviño marcando el gol del empate.

El 1-1 valió para activar a un Pozoblanco que empezó a tener la pelota y a creer en la remontada. Y el premio lo tuvo poco después. David España cayó en el área sevillana y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima. Santacruz tiró de galones para batir a Adri y poner a su equipo por delante en el marcador. Quedaba mucho tiempo por delante pero los vallesanos se encontraban cómodos. No obstante, Cascajo dio un gran susto con un disparo que se fue alto. Acto seguido, Zara tuvo la sentencia pero no estuvo fino en el remate.

Con el Castilleja tirando de corazón más que de cabeza se llegó al tramo final. Ahí el cuadro pozoalbense defendió con uñas y dientes la renta obtenida para alzarse con el primer triunfo de la temporada. Los de Emilio Fajardo se colocan con siete puntos, los mismos que tiene el Córdoba B, para alejarse en cuatro puntos de las últimas plazas que ocupan La Palma y el Coria. El próximo domingo toca seguir esta senda positiva ante el Sevilla C (Ciudad Deportiva, 13:00).

Ficha técnica

2 - Pozoblanco: Javi Dela; Cancelo, Ángel García, Santacruz, Rafa, Luis Fraiz (Joel Armengol, 52'); Iván Sánchez (León, 52'), Iniesta, David España (Medina, 93'); Brian Triviño (Mori, 93') y Zara (Valentín, 76').

1 - Castilleja: Adri; Fidel (Pedro Jiménez, 46'), Armenta, Alfonso (Borja, 69'), Cifu; Álvaro Moro, Pitero, Guille, Lora, Morillo (Cascajo, 69'); y Pulet (Wojcik, 78').

Goles: 0-1 (51') Armenta. 1-1 (53') Brian Triviño. 2-1 (64') Santacruz, de penalti.

Árbitro: Sarmiento Núñez (Jaén). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Zara, Iniesta, Javi Dela, Brian Triviño y Cancelo, y a los visitantes Fidel, Lora, Alfonso, Cifu y Wojcik.

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la primera jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en el Municipal de Pozoblanco.