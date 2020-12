El Pozoblanco merece mejor suerte ante el Sevilla C (0-0)

El Pozoblanco mereció mejor premio ante el Sevilla C pero se tuvo que conformar con un punto tras no acertar entre los tres palos de la portería hispalense. Con esta igualada, los vallesanos, que encadenan cuatro partidos sin perder, aprovecharon el revés del Córdoba B ante el Coria (0-1) para colocarse octavos con ocho puntos en la clasificación del subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Los pozoalbenses, que consiguieron el pasado martes su primera victoria del curso ante el Castilleja (2-1), siguen con su mejoría de la mano de Emilio Fajardo, con el que sólo perdieron ante el Gerena en seis encuentros bajo su mando. Con dos cambios en el once inicial, al dar entrada a Joel Armengol y Mori por Ángel García y Zara, el Pozoblanco probó fortuna desde el inicio. El 0-1 estuvo cerca en un lanzamiento de Iniesta que se estrelló en el larguero.

Con los vallesanos practicando su juego, fue Mori el siguiente en llegar con peligro al área hispalense pero se encontró la respuesta de Lolo. A la media hora de juego, Brian Triviño no pudo más y se tuvo que retirar lesionado. Tras estas dos oportunidades, el Sevilla C intentó tener más el balón pero los de Emilio Fajardo, ordenados en defensa, no dejaron que el filial se encontrase cómoda en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Tras el receso, el conjunto sevillista entró con otro brío y tuvo una clara ocasión para desnivelar la contienda a los dos minutos de esta segunda mitad. Sin embargo, ahí apareció Javi Dela para desbaratar el peligro. Fue un gran susto para el Pozoblanco, que sí atinó con los tres palos de la portería de Lolo pero el colegiado anuló el tanto de David España por fuera de juego. Poco después, ya en la recta final del partido, David España volvió a intentarlo pero su disparo lo sacó bajo palos un defensor hispalense. A pesar de que lo tuvo cerca, el cuadro de Emilio Fajardo se tuvo que conformar con un punto ante el Sevilla C.

Ficha técnica

0 - Sevilla C: Lolo; Ángel, Néstor Senra (Manzorro, 77'), Marcos, Calero, Jaime, Cristóbal, Francis (Durán, 39'), Miguel Jiménez, Alberto (Diego Rodríguez, 55') e Ilies (Juan Andrés, 77').

0 - Pozoblanco: Javi Dela; Miguel Cancelo, Rafa Manosalva, Santacruz, Luis Fraiz (Ángel García, 70'); Joel Armengol, Iniesta; Iván Sánchez (Valentín, 60'), Mori (León, 46'), David España; y Brian Triviño (Zara, 30').

Árbitro: López Salinas (Cádiz). Amonestó con cartulina amarilla a los visitantes Valentín y Santacruz.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.