El Pozoblanco y el Ciudad de Lucena se reparten los puntos en un derbi emocionante

El Pozoblanco y el Ciudad de Lucena se repartieron los puntos en el derbi provincial de esta vigésima jornada en el Grupo X de Tercera RFEF. Diego Domínguez, de penalti, adelantó a los celestes, mientras que Espinar ajustició a su exequipo al inicio de la segunda mitad con el tanto de una igualada que deja a ambos conjuntos a cuatro y cinco puntos de la zona de play off de ascenso a Segunda RFEF, respectivamente.

Con el mismo once inicial de las últimas jornadas se presentó el Ciudad de Lucena en el Municipal vallesano, donde el Pozoblanco buscaba romper la racha de cinco partidos consecutivos sin alzarse con la victoria. No lo tenía nada fácil el cuadro local porque los aracelitanos habían encadenado dos triunfos consecutivos, el último frente al Cartaya.

Aunque había mucho en juego para los dos equipos, el Ciudad de Lucena fue el que dio primero gracias a un gol de penalti de Diego Domínguez. Corría el minuto 24 cuando los celestes se colocaban con ventaja en el partido. A partir de ahí, el cuadro local buscó la portería rival, aunque no tuvo éxito en los metros finales. De este modo, al descanso, se mantuvo el 0-1 a favor de los lucentinos.

Tras el paso por los vestuarios, el Ciudad de Lucena estuvo cerca de ampliar su ventaja en el marcador, pero el disparo de Antonio Pino se fue fuera por poco. Acto seguido, los vallesanos nivelaron el pleito. Un error visitante en la salida de balón lo acabó aprovechando Espinar para poner de nuevo las tablas en el marcador. Tocaba empezar de cero de nuevo.

El gol no hundió a un Ciudad de Lucena que pudo adelantarse de nuevo. Sin embargo, el disparo de Dani Espejo se estrelló en el larguero. Fue todo un aviso para el Pozoblanco. No fue el único que dio el cuadro de Falete, ya que Diawara también se topó con la madera de la portería de Javi Dela. Eso sí, los de Antonio Jesús Cobos, en el que se estrenó su último fichaje Jaime Almagro, buscaron la meta de Christian Arco, aunque no estuvieron finos de cara a puerta.

Al final, reparto de puntos en el derbi entre un Pozoblanco que suma seis citas sin ganar y está noveno, mientras que los lucentinos, que encadenan tres partidos sin perder, se colocan octavos a cuatro puntos del quinto, un Gerena que empató este domingo también ante el Xerez CD.