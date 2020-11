El Pozoalbense suma y sigue ante La Solana y retoma el liderato (1-0)

Y el ritmo no para. El Pozoalbense se impuso por la mínima a La Solana gracias al tempranero tanto de Karla Riley. Las vallesanbas, que retoman el liderato del subgruo A del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola, conquistan su cuarta victoria consecutiva y dan un golpe muy importante de cara a sus aspiraciones para pelear por el ascenso en la segunda fase.

A pesar del triunfo de la anterior jornada ante el Málaga (1-2), Manuel Fernández siguió sin repetir once e introdujo hasta tres cambios respecto a la alineación que puse en escena en el último encuentro. Ana de Murga -recuperada de sus molestias-, Victoria y Sara entraron desde el comienzo por Oluehi, Naomie Vagre y Sana Guermazi.

No pudo comenzar el envite para el Pozoalbense, que ya ganó al cuadro manchego en pretemporada. Sólo se llevaban cinco minutos cuando Karla Riley batió con un certero cabezazo a Norma. Cuarto gol de la delantera panameña en lo que va de temporada. Mejor imposible para un cuadro vallesano que siguió controlando el encuentro pero que no terminó de romper el partido, al no estar certeras en ataque.

Tampoco creo grandes problemas La Solana a Ana de Murga, que sólo tuvo que intervenir a pocos minutos del final de la primera mitad para desbaratar un lanzamiento de Nerea. Al descanso, las de Pozoblanco se fueron con una mínima renta y dejaron con muchas vida al conjunto visitante, que movió el banquillo para cambiar la dinámica en la segunda mitad.

Tras el receso, las manchegas dieron un paso hacia adelante y tuvieron más empaque en el partido. No obstante, no crearon excesivo peligro a la meta local salvo en una jugada a balón parado. Fue un aviso para el Pozoalbense, que movió el banquillo con la entrada de Sana Guermazi y Bruna Tavares, y buscó la velocidad de Nora de Torres en ataque, que tuvo cerca el 2-0 pero no atinó en el uno contra uno con Norma.

Los minutos pasaron y llegó el momento de defender lo obtenido. Ahí Manuel Fernández optó por Inma y Evelyn para armar bien a su equipo y no dar ninguna opción a La Solana. Al final, la victoria quedó en casa y el Pozoalbense llega al parón liguero de la próxima jornada en lo más alto de la tabla Con 15 puntos en seis citas, las vallesanas aventajan en dos al Granada, que tiene un partido menos, y en ocho ya al tercer clasificado, el Cáceres, que tiene que recuperar dos encuentros aplazados, el primero lo disputará el próximo sábado ante el Córdoba Femenino.

Ficha técnica

1 - Pozoalbense: Ana de Murga; Loba, Rocío, Victoria (Naomie Vagre, 70'), Sara; Ayaka, Felicité Hamidouche; Natalia Montilla (Sana Guermazi, 62'), Karla Riley (Inma, 86'), Nora de Torres (Evelyn, 86'); y María Marín (Bruna Tavares, 62').

0 - La Solana: Norma; Nerea (Irina, 46'), Ana, Marian (Irene, 73'), Paula, Andrea (Gabi, 46'), Raquel, Elena, Cañas, Laura y Min.

Gol: 1-0 (5') Karla Riley.

Árbitro: Pérez Almendrote. Amonestó con cartulina amarilla a las locales María Marín, Natalia Montilla, Karla Riley, Bruna Tavares y al técnico Manuel Fernández, y a la visitante Min.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de Liga en el subgrupo A del Grupo Sur de la Reto Iberdrola, disputado a puerta cerrada en el Municipal de Pozoblanco. Antes de empezar el encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona.