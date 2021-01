El Pozoalbense sella su billete para pelear por el ascenso tras ganar al Juan Grande (0-1)

De vuelta a la senda correcta. El Pozoalbense se impuso al Juan Grande con un solitario tanto en propia puerta de Mariola. Las vallesanas, que aprovecharon el revés del Granada Femenino ante el Granadilla Tenerife B (0-2), marchan en la cima de la clasificación del subgrupo A del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola con seis puntos de renta sobre las nazaríes, que tienen un partido menos. Este triunfo ha servido también a las de Manuel Fernández para sellar su pase a pelear con las mejores en la segunda fase de la competición.

Tras perder ante el Cáceres (0-1) su segundo encuentro de la temporada, Manuel Fernández hizo hasta cuatro cambios respecto al once inicial que puso en escena ante las cacereñas. Naomie Vagre, Sara, Nora de Torres y la lesionada Ayaka dejaron su sitio a Victoria, Sana Guermazi, Bruna Tavares y Evelyn. Enfrente estaba un Juan Grande que era el colista y que sólo ha ganado un encuentro esta temporada. Pese a ello, las canarias, desde el inicio, dieron un paso hacia adelante con ganas de dar el gran campanazo.

Tras los primeros minutos, Rocío fue la primera en crear peligro al área local. Acto seguido, Mar Rubio metió en aprietos a las vallesanas, pero apareció Ana de Murga para desbaratar el peligro. Poco a poco, las de Manuel Fernández se acercaban a la portería de Cristina. Bruna Tavares tuvo el 0-1, pero se topó con la madera. Antes de llegar al descanso, María Marín desperdició una pena máxima. Sin embargo, posteriormente la suerte sonrió a las de Pozoblanco, que se fueron con ventaja al receso gracias al gol en propia puerta de Mariola.

En la segunda mitad, las canarias dieron un paso hacia adelante en busca del tanto del empate. Lo tuvieron cerca. La colegiada pitó una pena máxima en el área del cuadro cordobés. Ahí apareció una colosal Ana de Murga para parar el penalti a Morán. Todo un golpe de efecto a la moral del Juan Grande, que lo siguió intentado pero no tuvo fortuna de cara a puerta. En la recta final, Sara no atinó para poner la sentencia. No le hizo falta a un Pozoalbense que da un golpe clave a la competición con un triunfo que lo catapulta a pelear por las mejores en la segunda fase.

Ficha técnica

0 - Juan Grande: Cristina; Mariola, Daysy, Eliane, Cora, Morán (Aitana, 64'), Fanny Godoy, Alba (Arisleyda, 78'), Mar Rubio, Raquel y Cristina Perdomo (Belén Spenig, 68').

1 - Pozoalbense: Ana de Murga; Loba, Victoria, Rocío, Sana Guermazi; Felicité Hamidouche, Evelyn; Natalia Montilla (Sara, 69'), María Marín (Naomie Vagre, 69'), Bruna Tavares (Nora de Torres, 55'); y Karla Riley (Inma, 87').

Gol: 0-1 (42') Mariola, en propia puerta.

Árbitro: Santiago Rodríguez. Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Cora y Eliane, y a las visitantes Victoria, Karla Riley y Felicité Hamidouche. Expulsó al entrenador visitante, Manuel Fernández.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de Liga en el subgrupo A del Grupo Sur de la Reto Iberdrola, disputado a puerta cerrada en el Municipal de San Bartolomé de Tijarana.