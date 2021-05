El Pozoalbense tiene un duro reto ante el Fundación Albacete

Duro reto. El Pozoalbense busca este sábado ante el Fundación Albacete (Municipal de Pozoblanco, 18:00) su primer triunfo de esta segunda fase. Las vallesanas, que retoman la competición tras la jornada de descanso del pasado fin de semana, quieren suman su segunda jornada sin perder, aunque enfrente tendrá al segundo clasificado, un cuadro manchego que no pudo con un Villarreal que ya logró su ascenso a la Liga Iberdrola.

Tras empatar en la anterior cita ante el Alhama (3-3), las de Pozoblanco sumaron su primer punto en la quinta jornada de esta segunda fase, primera de la segunda vuelta de la competición. Las vallesanas, peleadas con el gol, lograron revertir esa dinámica ante el conjunto murciano. Situadas cuartas en la clasificación, intentarán mejorar su posición si es posible en esta recta final de campeonato.

Manuel Fernández ha citado a 19 jugadores de cara al envite ante el Fundación Albacete. El técnico cordobés, que vuelve a contar con Sara, Ali y Nora de Torres, no podrá contar con Victoria Arévalo ni Patri, las dos únicas jugadoras que se quedaron fuera de la lista de convocadas. Lo que no parece claro es que repite el once inicial, algo que ha ido cambiando a lo largo de los partidos disputados en este curso.

Enfrente está un Fundación Albacete que ya ganó al Pozoalbense en el choque de la primera vuelta (5-3). Las manchegas, segundas con 43 puntos, no han perdido ningún encuentro de esta segunda fase, al conquistar cuatro victorias y un empate. Sólo el Granada fue capaz de frenar a las albaceteñas (2-2), que vencieron su último envite al Granadilla Tenerife B (2-1).