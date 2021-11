El Pozoalbense vence al Santa Teresa y se apunta su primer triunfo (1-0)

Y a la décima jornada llegó el primer triunfo el Pozoalbense. Un solitario tanto de Inma sirvió a las vallesanas para apuntarse la victoria ante el Santa Teresa. Con estos tres valiosos puntos, las de Ariel Montenegro, a pesar de mantenerse en la zona de descenso con ocho puntos en su casillero, respiran por fin y cogen moral en el Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola.

Tras caer en la recta final ante el Castellón en la cita anterior (3-2), el Pozoalbense tenía apuntado en rojo este compromiso ante un Santa Teresa que no termina de carburar. Manuel Fernández, que cerró su ciclo como entrenador local el curso pasado, regresaba al Municipal vallesano -junto a él también volvieron María Marín y Loba- en busca de un necesario triunfo. Sin embargo, las de Ariel Montenegro, ordenadas y muy intensas, se apuntaron tres puntos de oro ante un rival que se queda a solo tres puntos.

De inicio, el Pozoalbense, que mantuvo el once inicial de la última jornada, no estuvo acertado de cara a portería. Tampoco se mostró fuerte arriba el cuadro extremeño. Los minutos pasaban y no había grandes ocasiones de gol. Sin un juego vistoso, las locales buscaron la velocidad de Nora de Torres y la calidad de Natalia Montilla. A ellas se sumó Laura Fernández, pero al cuadro de Ariel Montenegro le cuesta hacer un mundo un gol.

Tras el receso, el Santa Teresa pareció dar un paso hacia adelante. Sin embargo, la primera ocasión clara fue una falta lanzada por Natalia Montilla que despejó la meta visitante. Tres minutos después, Inma sí acertó a poner el 1-0. El tanto dio mucha moral a las de Ariel Montenegro, aunque tuvieron que emplearse a fondo ante el empuje visitante.

En la recta final del pleito, con el cuadro extremeño volcado en busca del empate, Laura Fernández pudo poner tierra de por medio, pero no pudo con Daniela en el uno contra uno. Poco después, Sheila estuvo muy cerca de empatar, pero su disparo salió fuera por poco. También pudo cerrar el envite Natalia Montilla, pero la cordobesa se lució tanto que al final perdió su opción. Al final, el Pozoalbense aguantó el tipo y sumó tres puntos de oro ante el Santa Teresa.