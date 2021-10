Pepe Escalante: "No salimos como competencia de nadie"

Pepe Escalante, a sus 71 años, regresa a los banquillos. Lo hace en el Atlético Cordobés y rodeado de excordobesistas, con "un proyecto que nos ilusiona muchísimo". Con ganas de seguir en "este lío de la pelota y el césped", el técnico cordobés, que logró el ascenso a Segunda División con el Córdoba CF en 1.999 y 2.007, reconoce que "no salimos como competencia de nadie". A pesar de que no pudo ver aún al conjunto blanquiverde, líder del Grupo IV de Segunda RFEF, tiene claro que "el objetivo, sin vendas en los ojos, debe ser el ascenso sí o sí".–¿Cómo es el proyecto del Atlético Cordobés?

–Es un proyecto que nos ilusiona muchísimo pero hay que ir paso a paso.

–¿Cómo lo está viendo desde que arrancó?

–Lo estamos viviendo aceptando la situación que se nos ha presentado y tratando de ir resolviendo los problemas. Estamos todavía en periodo de captación y vamos un poco atrasados, pero es muy importante esta captación para sacar un equipo competitivo.

–¿Tenía ganas de volver al banquillo?

–Sí, siempre. La verdad que no lo he dejado completamente. Estuve de director deportivo con Rafael Jaén en ese mismo campo. También estuve en el Open Arena cuando Coco se tuvo que marchar a desarrollar su labor profesional en el Alavés.

–Ahora le llega este proyecto de excordobesistas (Claus, Nandi, Saco…).

–La verdad es que estamos dando todo lo que podemos para que los chavales se sientan totalmente tranquilos y a gusto.

–¿Con la idea clara de ir dando pasos hacia adelante?

–Es lógico. Empezamos el 18 agosto arriba en La Asomadilla, en el parque. Ya estamos ahí, ya tenemos nuestras equipaciones y esperamos poder tener luz para que el problema de entrenamiento se subsane al menos en un porcentaje elevado. Se irá viendo y meditando lo que hay que hacer para seguir progresando.

–¿Cómo contactan Nandi y Saco o estaba dentro ya?

–No, fue el inicio. Nandi y Saco ya lo tenían en mente desde hace tiempo y se decidieron a tirar para adelante. A partir de ahí, buscaron sus compañeros de viaje y en este caso como entrenador se acordaron de mí y contaron conmigo para este proyecto, fui el primero al que se lo dijeron y efectivamente no me pareció mal y más de compañeros amigos. Todos hemos jugado a fútbol, todos sabemos lo qué es y todos nos estamos entendiendo a la perfección.

–¿Se está cuidando bastante para esta vuelta?

–Sí. Ya no solamente porque jugaba a fútbol de forma profesional, sino que luego como entrenador de igual modo me fui cuidando. Es una rutina que llevo muy bien y la verdad es que hago esfuerzos por no engordar. A veces lo paso mal, porque ya sabes que Córdoba es muy de peroles. Ahí andamos y estamos bien.

–¿Cómo está viendo al Córdoba CF?

–Todavía no lo he podido ver. Pero por los resultados y lo que leo, parece ser que bien. Yo diría que sobrado, aunque esa palabra no me gusta mucho porque podemos guardar la guardia. Si sigue en esa línea, sobre todo en El Arcángel, es difícil que podamos perder un encuentro. Se puede dar el caso, el domingo nos dieron un disgusto al principio pero supimos rehacernos y tirar para adelante. El problema, en campos más pequeños, al no ser césped normal y ser sintético, a lo mejor se pueda bajar el rendimiento, los campos más estrechos, pero son problemas que se tienen en cuenta y se van a subsanar totalmente.

–¿El Córdoba debe ascender y El Arcángel debe ser un fortín?

–En El Arcángel si se lo proponen seriamente, no debe salir ningún punto de aquí. Y luego lo de ascender, el objetivo, en este caso, no cabe otro. No se puede ser hipócrita ni volver la espalda, es que el fútbol es cómo es. El año pasado era el objetivo el ascenso, nos dio el disgusto y fijarse cómo estamos. El objetivo, sin vendas en los ojos, debe ser el ascenso sí o sí.

–Vivió dos etapas con dos ascensos con el Córdoba a Segunda División y también consiguió una dinámica positiva de enlazar victorias, ¿eso es complicado?

–Es complicado. En el primer ascenso estuvimos 17 partidos sin perder, con diez ganados y siete empatados. Los primeros partidos pueden ser suerte, de una reacción, pero 17 partidos ya no era tanta suerte sino que era una continuidad a un proyecto y a una programación anterior que supimos seguir fielmente.

–¿Son recuerdos bonitos los de aquellos dos ascensos?

–Sí, son recuerdos que no tienes que nombrar otras cosas para acordarte de ellos. Recuerdos que no se van de la mente y que salen por sí solos. Esos son los más verdaderos, los más auténticos, los que no tienes que nombrar ni citar a ningún otro para acordarte de él. Y recuerdos bonitos en todos los sentidos, no sólo en lo deportivo, pero estuvimos muy muy unidos, sobre todo en el primero. También en el segundo. Lo pasamos mal, porque no se cobraba, no había ingresos, no había dinero y ahí surgen los sentimientos. Supimos unir las dos cosas para hacernos más fuertes.

–¿En el otro grupo está el otro Córdoba CF SAD?

–Sí, sí. Es cierto. Hay tres grupos. No va a ser fácil. Asciende uno, se mantienen cuatro y bajan nueve. Ya sabéis que habrá una Tercera regional. Es difícil que ascienda uno y que lo podamos conseguir.

–¿Tiene gasolina aún para estar muchos años?

–Yo me encuentro bien. No estoy pensando en ver cuántos años puedo estar. Yo estoy pensando en vivir el presente, tratar de adivinar el futuro inmediato para adelantarnos a cualquier problema que surja. Y así a ver si caminamos sin muchas piedras en el camino.

–¿Quiere mandar un mensaje a la afición para que vayan a verlos a La Asomadilla?

–Todo Córdoba sabe que hay equipos nuevos que han salido este año, que por sí solos quieren llegar lo más alto posible a través del tiempo. Estamos ahí como cantera de cordobeses y si el Córdoba CF quiere los servicios de algunos jugadores, es solo hablarlo. No salimos como competencia de nadie. No sería real la competencia. El Córdoba es el Córdoba y el Atlético Cordobés es el Atlético Cordobés. Cada uno llegará por sí sólo a donde tenga que llegar.

–Mucha suerte en esta temporada.

–Muchas gracias.