Atlético Cordobés: Córdoba por bandera

El Atlético Cordobés arranca un proyecto ilusionante tras recuperar a su equipo sénior, que competirá en Segunda Andaluza, con la vista puesta en ir creciendo curso tras curso. Con Miguel Claus como presidente, Nandi y Saco suman su experiencia como exjugadores del Córdoba CF. Todos pasaron por la casa blanquiverde, como también cuentan con el apoyo de Pedro Campos, Antonio Valentín y al que se unirá próximamente Paco Jémez.

Bajo el lema Somos Córdoba, trabajan a destajo por consolidar a una entidad que parte de cero, sin deudas y en la que sólo se habla "de fútbol". De hecho, para su estreno, está previsto que se abonen entre 500 y 1.000 seguidores, por lo que La Asomadilla, donde quieren competir este ejercicio, se les quede pequeña la instalación.

"Lamentablemente llevamos unos pocos años convulsos, con muchas dudas e incertidumbres entorno al Córdoba", explica Nandi. "Toda esta incertidumbre, esa situación de duda, de no tener unos proyectos consolidados es lo que al presidente del Atlético Cordobés, Miguel Claus, le hace que se apueste por este proyecto", relata el exjugador del Córdoba.

En este sentido, Rafa Saco apuntó que "si algo nos va a diferenciar de todo lo que estamos escuchando, es que nosotros solamente hablamos de fútbol". "Creo que el aficionado en Córdoba está aburrido de juzgados, de procedimientos, de leyes concursales, de embargos, de Guardia Civil, de estafas, de robos, de absolutamente todo lo que no ha sido fútbol", reconoció. Para ello, se unieron "una serie de amigos, compañeros de fatigas, a los que sólo nos interesa el fútbol y que el protagonismo sea el fútbol".

"Llevamos tiempo cocinando este tema, desde que estaba Jesús León al mando, donde vimos que en Córdoba hacía tiempo que los periodistas y todos los aficionados sabían más de leyes concursales, de embargos judiciales y de si el equipo puede salir a jugar que realmente de fútbol", apuntó el exjugador cordobesista. De este modo, "como nos hemos cansado de este tema, una serie de amigos hemos intentado poner lo mejor de cada uno, cada uno aporta sus cualidades y hemos contado con el Atlético Cordobés para crear un equipo".

El objetivo, según Nandi, es que el Atlético Cordobés, que existe desde los años 50, es "un club que siempre ha tenido Córdoba por bandera". "El objetivo fundamental es que queremos llenar el espacio para chavales juveniles que acaban etapa en Don Bosco, Séneca, Egabrense… que no tienen cabida en Tercera, en Córdoba B, Ciudad de Lucena, Pozoblanco o Puente Genil o un escalón abajo con Espeleño y Montilla…, que cuando no tenían hueco, lo dejaban. Desde mi punto de vista, en Córdoba hay materia prima, jugadores con pedigrí. Esa es la idea fundamental por la que se parte", afirmó. Además, "no tratamos ni queremos hacer alternativa de nada ni de nadie. Ser uno más, que nos ayuden y ayudar a los que nos la pidan", apuntó Nandi.

Por su parte, Saco reconoció que son "un proyecto abierto, puede participar cualquiera. Somos un club democrático, sin deuda sin tener ni rendir pleitesía a nadie". "Vamos a intentar exponer el producto interior bruto que tenga Córdoba, de jugadores, empresas, socios, colaboradores... si sale bien, los responsables seremos todos; si sale mal, los responsables seremos todos. Quién venga a sumar, la casa está abierta. Este club es de cualquiera que venga a la casa y aquí cada cuatro años habrá elecciones. Haremos todo lo contrario de lo que se ha hecho mal. Hemos empezado de cero y aquí pleitesías a nadie", afirmó el exjugador cordobesista. "Nos está costando la misma vida una instalación para poder jugar, pero a ilusión, ganas y esfuerzo yo reto a cualquiera", añadió Saco.

Eso sí, tanto Nandi como Saco tienen claro que "la idea es ascender lo más rápido posible". De hecho, el exmeta blanquiverde señaló que se trata de "ganar en el campo e intentar que la gente se divierta. Queremos lo mejor, pero nosotros queremos ser el segundo equipo de Córdoba y estar lo antes posible con Lucena, Pozoblanco o Puente Genil". De ahí que pidan que "crean en este proyecto".