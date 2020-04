Coronavirus: Oihana, portera del Pozoalbense, cambia el verde por la primera línea de lucha

La jugadora del Pozoalbense Femenino Ohiana Aldai, que llegó en la ventana del mercado de invierno al conjunto que dirige Manuel Fernández, ha cambiado en este parón por la lucha contra el coronavirus el terreno de juego, en el que defendía la portería vallesana, por una defensa mucho más dura y arriesgada, combatir el covid-19.

La guipuzcoana, en sus redes sociales, ha declarado que "además de futbolista soy enfermera y ahora mismo me encuentro en el País Vasco trabajando en ello". Ohiana ha manifestado igualmente que "cambio mi indumentaria habitual de medias, guantes y botas por el pijama azul, combinando con EPIs, guantes, mascarilla, gafas y lo que haga falta".

La jugadora pozoalbense ha incidido en que "vista la situación en la que nos encontramos desde hace unas semanas, cada día más y más infectados, la sanidad al límite, falta de personal sanitario (y no sanitario que se mueve en el mundo de la sanidad) y el llamamiento para poder cubrir todas esas necesidades, no me podía quedar de brazos cruzados en casa. Este mes me dedicaré a mi otra profesión, la enfermería, junto con mis nuevas compañeras lucharemos contra esta pandemia".

La exjugadora de la Real Sociedad y que entre otros pasó por el Zaragoza, el Mondragón o el Eibar antes de recalar en el Pozoalbense, equipo con el que debutó en el duelo de la segunda vuelta ante el Córdoba, en la Ciudad Deportiva, manifestó del mismo modo que espera que "en un futuro no muy lejano pueda volver al verde sabiendo que he aportado todo lo que estaba en mi mano como personal sanitario".

Respecto al resto de jugadoras extranjeras del conjunto pozoalbense, el propio técnico, Manuel Fernández, ha confirmado que Jordan Tuttle se encontraba en Estados Unidos; Margarida Sousa en Portugal; Oli Oprea en Jaén; y las dos panameñas, Karla Riley y Natali Mills, se encuentran en Pozoblanco.