Miguelín invoca al "sexto jugador" del Córdoba Futsal para sorprender al Palma Futsal

El Córdoba Futsal trabaja a conciencia en el estreno oficial de la temporada en su casa. El sábado llega a Vista Alegre el Palma Futsal, primer líder de la competición en la Primera División del fútbol sala español y un equipo que significa mucho para Miguelín, fichaje de referencia de los blanquiverdes que vivirá su estreno en casa ante el equipo de su ciudad y el que le abrió las puertas de la élite hace ya más de una década.

Por el rival y por ser el primer partido en casa oficial de la temporada, el ala balear está con muchas ganas y no lo esconde. "Estamos deseosos, con ganas de encontrarnos con nuestra gente, de encontrar ese sexto jugador que nos hará mucha falta durante toda la temporada. Estamos deseando ya de reencontrarnos con ellos y poder brindarles una victoria", apuntó Miguelín, invocando a la afición blanquiverde en un duelo en el que su apoyo será vital.

Porque el rival no puede ser más temible, un Palma Futsal que tiene una gran plantilla y que empezó el curso de la mejor manera posible, goleando al Barça y agarrando el liderato desde el inicio. "Palma en los últimos años está haciendo grandes plantillas y optando a todo. Este año han empezado fuertes, el otro día superaron al Barça en todas las facetas del juego. Intentaremos no cometer muchos errores para que ellos no vivan de eso, y las ocasiones que tengamos, materializarlas para tener opciones durante el partido", comentó el veterano ala.

A pesar de que son ya muchos años en la élite jugando con el Palma Futsal, Miguelín reconoció que nunca es un partido más para él. "Siempre que me enfrento a Palma es un partido especial, ellos fueron los que me dieron la oportunidad, los que realmente creyeron en mí en el momento de más dudas, cuando era un pequeñajo, pero siempre es especial. Llevo mucho tiempo fuera de casa, he estado diez años en Murcia y me he acostumbrado a este tipo de partidos", apuntó el jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Pero eso sí, una vez en la pista, el foco estará puesto en buscar la victoria y ahí Miguelín espera contar con el apoyo de la afición, algo que considera clave y que expresó en forma de deseo: "Sobre todo estoy deseando reencontrarme con nuestra afición, que el pabellón ruja, que estemos unidos y a partir de ahí intentar hacer un buen partido para sumar, que es lo que queremos hacer".