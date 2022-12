Manuel Muñoz: "Hay mucho que mejorar para llevar a Andalucía a los niveles que tuvo en otra época"

Tras más de una década como presidente del Automóvil Club de Córdoba y del Rallye Sierra Morena -celebrará su 40 edición en 2023-, Manuel Muñoz (Córdoba, 20-02-1984) ha tomado la decisión de presentarse a las próximas elecciones de la Federación Andaluza de automovilismo. "Toda la familia del automovilismo me está empujando a que demos el paso para cambiar el automovilismo en Andalucía", reconoce el dirigente cordobés, con la vista puesta en la asamblea federativa de 2024. Además, apunta a el Día que "hay mucho que mejorar para llevar a Andalucía a los niveles que tuvo en otra época y que ahora mismo tengo la sensación que no tiene".

-¿Cómo surge la idea de presentarse a las elecciones de la Federación Andaluza de automovilismo?

-En las anteriores elecciones hubo mucha gente de Andalucía que me lo demandó, pero estimé que no era el momento porque todo proceso tiene su tiempo. Viendo la manera de cómo se está trabajando en el automovilismo en Andalucía, yo tengo una manera distinta de pensar la gestión del mismo y he decidido dar ese paso. Ahora mismo estoy comunicando mi intención a toda la familia del automovilismo andaluz, desde deportistas, clubes, oficiales, incluso aficionados y prensa, y todos me están empujando a que demos el paso e intentamos cambiar. Al presidente actual le comuniqué esta iniciativa hace unos meses y le dejé muy claro que mi política no comparte ni las críticas ni faltas de respeto al trabajo que está realizando la actual Federación, simplemente tenemos ganar de cambiar el automovilismo en Andalucía y si Dios quiere podremos llevarlo a cabo a partir de 2025. Me presentaré a la asamblea de la Federación que será en 2024 y ya será la asamblea la que decida si soy elegido como presidente o no.

-¿Qué sensaciones le trasladan en esas consultas que está realizando?

-Ahora mismo estoy hablando con todo el mundo. No estoy exponiendo mis propuestas, simplemente estoy comparando mis ideales con las demandas que me está dando toda la familia del automovilismo. A partir de que finalice el Sierra Morena de 2023, sacaremos las conclusiones de qué queremos hacer y sacaré una página web personal y una campaña bien hecha desde el principio con dos años de duración. Lo que me trasladan es que hay algunas cosas que son fáciles de cambiar, pero hay otras que tienen muchísimo trabajo. Ni todo está mal ni todo está bien hecho, hay que buscar el término medio de lo que realmente se pueda hacer, que hay mucho por mejorar y llevar a Andalucía a los niveles que tuvo en otras épocas y que ahora mismo yo tengo la sensación de que no lo tiene.

-¿Hay que dar ese impulso?

-Sí. Hay muchos aspectos en los que hay que trabajar. Lo importante es que esté contenta toda la familia del automovilismo, desde el participante hasta el oficial, organizador y sobre todo la afición, ayudar desde la Federación a todos los estamentos para que el automovilismo crezca y no se estanque en el tiempo como se está viendo en los últimos años. Ahora es tiempo de escuchar todas las propuestas y confeccionar unos equipos de trabajo, que mezclen veteranía con juventud y busquemos el mejor rumbo a nuestro deporte.

-Sus años de experiencia al frente del Automóvil Club y de la organización del Sierra Morena hace que dé ese paso hacia adelante.

-Sí. Llevo de presidente del Sierra Morena desde 2010, pero llevo metido en la organización del mismo desde 2005. Mi pasión por este deporte puedo decir que viene desde que nací, y conozco cada uno de los punto de vista del mismo. Considero que trabajar desde la presidencia del que consideran en toda Andalucía el evento deportivo automovilístico más importante de nuestra comunidad es lo que me ha hecho dar ese paso al frente, que me ven preparado para dar este paso. No me voy a desvincular nunca del Sierra Morena porque es mi sangre, pero si estoy como presidente de la Federación, pues le ayudaré a un equipo de personas que están detrás mía en el Sierra Morena y que se harán cargo del Automóvil Club de Córdoba. Como también lo haré con el resto de clubes de Andalucía para todas las cosas que necesiten, también lo haré con el Sierra Morena, como no puede ser de otra manera.

-Córdoba es la gran provincia del motor y así se refleja en el calendario andaluz.

-Sí. Creo que desde la Federación Andaluza de Automovilismo actual no se valora que Córdoba sea la única provincia de España que tenga dos pruebas en el súper campeonato nacional y una de ellas dentro de un trofeo europeo. No sólo eso, sino la cantidad de pruebas y la calidad de las mismas. Se está demostrando que la Subida a Trassierra supera el centenar de inscritos año tras año; tenemos un rallye nuevo que ha superado con creces los informes federativos en su primera edición como es el Valle del Guadiato; y la infinidad de pruebas repartidas por la provincia de una gran calidad desde veteranas como la Subida de Montoro o las más noveles. No es desmarcarme a favor de Córdoba, pero si hay que ponerlo en valor y demostrar que el automovilismo que se hace en Córdoba tiene una categoría que considero no se está reflejando dentro de la Federación. Una vez que llegue a la Federación, el valor de las ocho provincias sería igual. No quiero que se me vincule a Córdoba con un favoritismo respecto al resto.

-¿Fuera de Córdoba va a tener trabajo doble?

-Fuera de Córdoba, a nivel electoral hay que trabajar, pero sí es cierto que la aceptación que tengo de toda Andalucía es enorme con un apoyo que luego se tendrá que ver reflejado en las urnas.