Manuel Muñoz: "El Europeo significa dar el mayor salto de calidad deportiva de la historia del Sierra Morena"

Manuel Muñoz (Córdoba, 1984) está ante "el mayor reto" de su vida. El Europeo significa dar "el mayor salto de calidad deportiva de la historia del Rallye Sierra Morena", una prueba que sigue creciendo año tras año y que en 2024 será de preinspección por la Federación Internacional de Automovilismo para estar en 2025 y con un contrato de tres años en el Campeonato de Europa. Por ello, el presidente del Automóvil Club detalla para el Día todas las novedades más significas y las obligadas restricciones que se deben hacer en esta próxima edición para que el Sierra Morena llegue al Europeo.

-¿Qué significa la apuesta por el Europeo para el Rallye Sierra Morena?

-El tema del Europeo significa dar el mayor salto de calidad deportiva de la historia del rallye. En la ciudad de Córdoba, sobre todo las generaciones de los años 70 y 80, todos recuerdan lo que se luchó en el Sierra Morena por llegar al Campeonato de Europa, al que se consiguió llegar en el año 1990. Aquello fue muy sonado en nuestra ciudad. Solo puntuamos en aquel año, pero era un Campeonato de Europa que tenía 40 pruebas en todo el continente y aquí vinieron un par de equipos británicos de poca relevancia deportiva. Sin embargo, aquello sonó fuerte. El Sierra Morena actual, el de la época moderna, lleva en el Trofeo de Europa desde el 2016, en el TER puntuando desde 2023 y ya hemos tenido participación extranjera. En 2024 todo se presupone de que la tengamos. Si aprobamos la fuerte preinspección de la FIA en 2024, si entramos en ese campeonato europeo con un contrato de tres años (2025, 2026 y 2027 y luego puede ser prorrogable en años venideros), ahí es cierto que la calidad deportiva que sufrirá el rallye va a ser bestial. Vamos a contar con 40 o 50 equipos de todo el continente, de primer nivel. Estamos hablando que el Campeonato de Europa al nivel al que vamos a entrar solo tiene ocho citas en todo el continente. Al final, son los pilotos paralelos al Campeonato del Mundo.

-De ahí al aumento del presupuesto para la edición de este año.

-Sí. El aumento del presupuesto debe ir en la edición de 2024 porque el evento, para la preinspección, se tiene que montar igual que si fuera Campeonato de Europa, con todos los costes que ello conlleva. Indudablemente, si aprobamos la preinspección, que toda indica que sí, al final de 2024 tenemos que abonar a la FIA el canon elevado por estar dentro del mismo. De este modo, el presupuesto del rallye va a superar el millón de euros.

-También supone que haya fuertes medidas para el público para esta edición del Sierra Morena.

-Hemos tenido una reunión con las altas esferas de la guardia civil de Córdoba. Se va a realizar una guía para el público desde primera hora para saber cómo debe seguirlo, con unas horarios de corte de carretera distintos, con una mayor franja horaria con la carretera cortada, con unas fuertes medidas de que los coches no pueden estar aparcados a 20 kilómetros de la carretera, con un dispositivo especial de grúas gestionados por la guardia civil para que los vehículos mal aparcados sean retirados con la sanción correspondiente porque existe la ley que te lo ampara y lo que sí es más importante el público irá a las zonas de público especificas que les vamos a facilitar. Queremos dar la tranquilidad a la afición de que no vamos a tener el sistema de otros rallyes del Mundial o del Europeo de que un tramo de 20 kilómetros solo tienen tres zonas. Estamos haciendo una configuración bastante amplia para que las zonas históricamente donde se ha disfrutado el rallye se siga disfrutando como zonas de público. Lo que queremos es evitar que en zonas donde no tengamos dispositivos de seguridad propios, pues tengamos a público porque eso nos va a verificar la FIA, incluso desde el aire porque lo verificarán con helicópteros.

-Habrá zonas más restringidas en este aspecto.

-Exactamente. Por ejemplo, un tramo que se hace todos los años y se seguirá haciendo es el tramo de Villaviciosa de Córdoba, que es el más decisivo del Rallye. Si tiene 25 kilómetros, tendrá el tramo unas 15 zonas de público. El público se pondrá en esas 15 zonas y la guardia civil lo verificará en las horas previas y si no está el público en esas zonas las moverá hasta estar en ellas. Habrá zonas cada kilómetro y poco y son las más espectaculares. Seremos bastantes estrictos y tendremos que hacer este esfuerzo entre todos si queremos estar en este campeonato.

-Lo más estricto va enfocado a la mejora para estar en el Europeo.

-Sí. Básicamente el público debe estar ubicado en la zona de público y los coches no estén mal aparcados. Ese es el mayor problema del Sierra Morena. Un rallye en Galicia o Asturias, por decir España, puede tener un tramo de 20 kilómetros, pues tiene 12 o 15 caminos a aldeas que le sirve al rallye para hacerlos como accesos intermedios y de público. En el de Villaviciosa, no tienes accesos intermedios y estamos gestionando con fincas privadas para que las abran y las monten como zonas de parking, porque este el mayor problema en nuestro rallye. Cuando se nos inspeccionó el rallye en septiembre, nos dieron la enhorabuena por los rallyes cronometrados que tenemos en Córdoba y una sierra maravillosa para la práctica de nuestro deporte y por la logística dentro de la ciudad. Nos dieron un sobresaliente por el parque de trabajo del Recinto Ferial, porque pocos hay en el mundo con esa amplitud y capacidad como el que tenemos.

-En el tema de los tramos, la FIA ha dicho por aquí o por allí.

-No, porque el 100% ya nos lo dieron como válidos y dan el perfil. Al hacer el rallye como preinspección para el Europeo, será más largo y habrá tramos nuevos y que no se hacían desde hace años. Necesitamos más kilómetros cronometrados porque nos piden que estemos entre 180 y 200 kilómetros cronometrados. Al estar en el Trofeo Europa ya era largo, lo normal es 140 o 150. En 2023 estuvimos en 172. Para este año es ampliar uno de los tramos y ya está. Cuando enseñamos al promotor los tramos utilizables, que no se usarán al 100% porque no hace falta, ya nos dijo que si hiciera falta tenemos para un Campeonato del Mundo a nivel de recorrido.

-A nivel de inscripciones, se pide más calidad que cantidad y se acota a 100 inscritos.

-Exactamente. El límite estará en 100 inscritos. La primera medida es que la especialidad de regularidad del Campeonato de Andalucía no tiene cabida. No hay sitio e inclusive dentro de unos años si el Europeo nos trae 40 o 50 coches y el de España te trae la otra mitad lo mismo el Campeonato de Andalucía no tiene sitio. Si es cierto que queremos cuidar al participante local desde el minuto uno y que tenga su cabida en el rallye, pero eso no supone que no puedan correr el rallye la gente de Córdoba si no estamos en el Campeonato de Andalucía.

-Los de la regularidad en este caso del Andaluz se quedarían fuera.

-Este año pasado fueron 120, que al final esos 20 sobrantes son de la regularidad. Este año de preinspección compartiremos los de España, los del TER y los del Campeonato de Andalucía. Para el 2024 tenemos confirmado casi al 100% las copas de promoción del Campeonato de España, la Toyota, la Hyundai, la Clío…. Nada más que con el paquete del Campeonato de España puede ser que de los regionales se queden fuera.

-¿Qué supone este reto para usted?

-Personalmente es el mayor reto personal de mi vida. Llevo desde 2010 en la presidencia del Automóvil Club y siempre les he dicho a todos los políticos que he conocido que el techo deportivo del Rallye Sierra Morena lo marcan ellos. En el momento que han llegado una personas, como el alcalde de Córdoba, el presidente de la Diputación y el consejero de la Junta de Andalucía, que han dicho tira para arriba con el Rallye Sierra Morena, aquí no lo he dudado ni un minuto porque es un tren que pasa una vez en la vida y hay que cogerlo y aprovecharlo y demostrar a Córdoba y Andalucía de que tenemos el mejor evento del mundo de los rallyes de España y parte de Europa.

-¿Va a sorprender a los aficionados del motor este rallye Sierra Morena?

-Se van a hacer proyectos paralelos al Rallye Sierra Morena que van a sorprender porque nunca se han hecho y con unos fines que van a ayudar a la sociedad.

-¿Cómo serán los tramos de este año?

-El Test day será en Villanueva del Rey, en la jornada del miércoles. El viernes tenemos el shakedown por la mañana, que será de nuevo en Medina Azaharra, en la carretera de Trassierra. El viernes por la tarde será la ceremonia de salida y vamos a intentar, porque tenemos ya el cambio de hora, que sea a las 19:00 para hacerla de día. El sábado habrá tres tramos cronometrados más el urbano de Córdoba, cuatro tramos con dos pasadas y será el día largo. El domingo, al ampliar el recorrido, son tres tramos sin el urbano y acabaremos a las 17:00 de la tarde en República Argentina, con una hora más adecuada para ver la entrega de premios.