Manu Leal: "Es una sensación extraña ir a Vista Alegre con otra camiseta"

Manu Leal regresa este sábado a Vista Alegre con el Bujalance Futsal. Lo hará junto a David Leal, Catiti, Nono o Cristóbal, héroes del ascenso en Mengíbar del Córdoba Futsal. Pasada una etapa en la entidad blanquiverde, ahora el ex capitán cordobesista se medirá al filial blanquiverde con "sensaciones extrañas", como reconoció a el Día.

–Nueva etapa en el Bujalance Futsal, ¿cómo surge su regreso?

–La verdad es que estoy bastante contento porque es un club que ya conocía y que en mis inicios me trataron genial. Siempre ha sido un club histórico y dentro de la provincia siempre ha estado luchando en ligas profesionales. Tenía ganas de volver cerca de casa por los motivos que mucha gente ya sabe, voy a ser padre y estoy estudiando para una oposición, por lo que todo se juntaba para estar aquí y estoy contento de que sea en Bujalance.

–Tras su salida del Córdoba Futsal, decidió estar siempre cerca de Córdoba.

–Así es. Tenía ganas de estar cerca. Me ha cambiado la vida. En menos de un mes voy a ser padre y también por mis estudios. Aunque me salió para seguir en Primera División o fuera del país, el Mengíbar mostró gran interés en mí y me han tratado como si estuviera en mi casa o mejor. He pasado un gran año allí junto a mi novia y ahora más cerca de casa para ya buscar un proyecto de cara a un futuro que ojalá no sea muy lejano, con la edad que tengo y con lo que estoy estudiando, espero pronto anunciar mi retirada.

–Llega a Bujalance en un año muy especial para el club.

–Sí. Son cosas que pasan en la vida. Fue mi primer equipo como jugador de fútbol sala cuando cambié el fútbol por el 40x20. Si es verdad que me da un orgullo tremendo estar en el año en el que celebran el 25 aniversario de un club que es histórico y grande en el fútbol sala. Han pasado grandes jugadores y entrenadores por aquí y además el club ha hecho un gran esfuerzo para hacer una gran plantilla para poder pelear por incluso estar en los puestos altos de la tabla.

–¿Ha cambiado mucho la Segunda B actual respecto a la que disputo junto al Itea Córdoba?

–Me he llevado una sorpresa porque pensaba que después de estar en Primera y varios años en Segunda, creía que se me iba a quedar bastante chica la categoría, pero nada más lejos de la realidad. Después de tantísimos años, la categoría ha subido muchísimo en cuanto al nivel. Nos encontramos con jugadores incluso que han jugado conmigo en contra como Emi Buendía, que estaba en el Betis y ya me lo he encontrado en esta liga. Eso quiere decir mucho de que las categorías y las ligas van subiendo mucho de nivel. A pesar de que venga de categoría superior, me estoy todavía adaptando a la categoría. Parece raro que te tengas adaptar cuando vienes de una categoría superior, pero el ritmo de partido es diferente.

–Este sábado toca el derbi cordobés y enfrentarse al filial del Córdoba Futsal. ¿Qué significa para usted volver a Vista Alegre?

–Ya he tenido la suerte de volver a Vista Alegre después de vivir lo que hemos vivido. Son sentimientos encontrados. Es donde yo he vivido los mejores años de mi carrera deportiva, donde me he llevado las mejores alegrías y amigos de este deporte y cada vez que voy allí es una satisfacción y una alegría muy grande. Cada vez que salgo a esa pista, revivo cada momento que he vivido ahí y la última vez recuerdo que salí a la pista y veía en la grada a la afición cordobesista cantando el himno como el año del ascenso o los primeros partidos en Primera División.

–Llega a Vista Alegre junto a David Leal, su hermano; Cristóbal, Boyos, Catiti, Nono…

–Es una sensación extraña porque somos compañeros y amigos de toda la vida. El destino ahora así lo ha querido. Hemos tenido la gran suerte de poder coincidir en el vestuario y ahora con la incorporación de mi hermano, que no esperaba en la vida volver a coincidir en un vestuario y ha sido una ilusión tremenda; como con Catiti, Cristóbal… estar allí, con otra camiseta, son sentimientos extraños, pero la actualidad manda e iremos a por los tres puntos.

–Enfrente tendrá el futuro del Córdoba Futsal. ¿Cómo lo ve?

–Ojalá todos lleguen al primer equipo y podamos decir que hay bastantes jugadores cordobeses en el primer equipo, que son los que llevaron esto a dónde está. Veo que se está haciendo un gran trabajo, que hay buenos jugadores, aunque son jóvenes y les falta experiencia. Lo más importante es trabajar en silencio y en ningún momento creerse que han llegado a algo. Al final esto es duro y desde la humildad se llega a los sitios. Veo que hay jugadores que de verdad pueden optar a ello y ojalá dentro de unos años veamos a un Córdoba Patrimonio plagado de muchos de ellos.

–¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Córdoba para que acuda al derbi?

–Muchos de los que han dejado de ir a Vista Alegre y se sentían tan identificados con la plantilla que hubo, les invito a que vayan al partido del sábado y vean a los jugadores que fueron capaces de llevar al equipo a Primera, y por supuesto también a ver a los chicos del filial porque muchos apuntan maneras de estar en la primera plantilla.