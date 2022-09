Lucena presenta la XXIII Carrera Popular por la Igualdad

El Servicio Deportivo Municipal (SDM) de Lucena abrirá el próximo lunes, 3 de octubre, el periodo de inscripción para participar en la XXIII Carrera Popular Ciudad de Lucena por la Igualdad, una prueba incluida en el calendario provincial de carreras populares que retoma con fuerza su reto de superar los 1.500 corredores en todas las categorías.

Durante la presentación de la prueba, el concejal de Deportes, Alberto Lora, acompañado por la concejala de Igualdad y Diversidad, Carmen Gallardo, y el presidente del Club Maratón Lucena, Pedro Díaz, entidad que se encarga de la asistencia técnica, ratificó "el carácter familiar que desde siempre se la otorgado a esta carrera en la que es habitual que familias enteras cojan su dorsal y camiseta compitiendo cada uno en su categoría en un ambiente festivo".

La Carrera Popular Ciudad de Lucena por la Igualdad se llevará a cabo el 13 de noviembre. La prueba reina será la primera en tomar la salida (09:30) en la Ciudad Deportiva con un recorrido urbano de 10.000 metros. A partir de las 11:00, será el turno para el resto de carreras: sub 18 y sub 16 (2.000 metros), sub 12 (800 metros), sub 10 (500 metros), discapacidad psíquicos (400 metros), sub 8 (200 metros) y sub 6 (100 metros).

Como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Lucena cuenta en la promoción de esta carrera con el apoyo de los centros educativos de la localidad, donde se coordina las inscripciones infantiles. Los corredores podrán formalizar su inscripción a través de la plataforma web de la Federación Andaluza de Atletismo (tusincripciones.es) hasta el 6 de noviembre.

Desde el SDM, Alberto Lora ha animado a "participar en una carrera que despliega una gran infraestructura de voluntarios y seguridad para disfrutar de Lucena y del deporte de la carrera en un domingo muy especial de esos que hacen cantera por el gran ambiente que entre los participantes se consigue".