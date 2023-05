Laura Gil: "Esperamos en Vista Alegre a todos los cordobeses para que nos apoyen"

La selección española femenina de baloncesto quiere más que nunca hacerse con el oro en el Eurobasket de Israel y Eslovenia que se disputará desde el 15 al 25 de junio. Antes de hacer frente al emocionante reto internacional, el combinado nacional se encuentra en Córdoba preparando sus amistosos ante Turquía (viernes 2 de junio) y Bélgica (domingo día 4). Dos partidos que servirán para, como explica la murciana Laura Gil en su entrevista con el Día, "crecer como equipo" y construir el "bonito" camino hacia el europeo pasando por un Vista Alegre del que espera recibir "el calor de la gente".

-En Córdoba están llevando a cabo la segunda semana de preparación, ¿cómo ve al grupo antes del Eurobasket?

-Muy bien, contentas del balance de la primera semana en Vigo donde tuvimos la prueba de los dos primeros partidos amistosos que no fueron fáciles. Hemos demostrado que tenemos cositas que mejorar, pero que vamos en la línea que queremos y esta semana en Córdoba tenemos que terminar de pulir lo que hemos visto estos días y hacer otra prueba el viernes y otra el domingo.

-Ha superado una rotura del tendón de Aquiles y ha fichado recientemente por el Perfumerías Avenida tras su paso por Francia. ¿Cómo se encuentra en lo personal?

-Muy contenta, he vuelto de una lesión muy grave de la que hay mucho porcentaje de jugadores que no son capaces de volver a buen nivel como es una rotura del tendón de Aquiles. He vuelto, estoy aquí en la selección, vuelvo a jugar a Salamanca y vuelvo a jugar con España. Lo más importante es que vuelvo a disfrutar jugando a baloncesto y por eso no puedo pedir más.

-Tras vencer a Italia y a China en Vigo ahora llegan dos amistosos en Córdoba ante Turquía y Bélgica. ¿Sube el nivel de exigencia de cara al europeo?

-Sí, al final todos son rivales que a priori son grandes equipos. Turquía los amistosos que ha jugado últimamente ha plantado cara y se ha llevado victorias, por lo que van a ser partidos interesantes para seguir creciendo como equipo, mejorar tanto defensiva como ofensivamente y teniendo nuestra identidad, que va a ser lo que nos lleve a estar más tranquilas en el Eurobasket.

-Imagino que los dos encuentros en Vista Alegre son la prueba más seria antes del Eurobasket.

-Lo importante es llegar a tope el día 15 de junio y estos partidos nos tienen que servir para seguir viendo cosas, para seguir entrenando. No dejan de ser una prueba más real porque en los entrenos hay competitividad, somos intensas y vamos muy duro, pero como en un partido no hay nada. Por eso, no quiero repetirme, pero tenemos que seguir creciendo como equipo y viendo esos detalles que hay que mejorar para tener los mínimos errores durante el campeonato.

-Ya jugó con la selección en Vista Alegre en 2021 y os fue bien venciendo en amistosos a Nigeria y Bélgica. ¿Qué recuerdo tiene del ambiente vivido aquí?

-Pues tengo un recuerdo muy bueno. Notamos el calor de la gente y recuerdo que el partido también fue bastante tarde y aún así todo el mundo estuvo animándonos y apoyándonos. Estoy con muchas ganas de volver a repetir esa experiencia porque la gente fue uno más en la pista y, además, el tiempo nos está respetando para no tener tanto calor y poder entrenar más tranquilas, así que genial todo.

-Tan solo tiene 31 años y es la tercera jugadora con más internacionalidades del equipo (138). ¿Cómo ve su papel de veterana dentro del equipo?

-Tengo mucha más experiencia e intento ayudar a las más jóvenes. Cuando yo llegué aquí (a la selección) o me hubiera gustado que lo hicieran, o lo hicieron. Al final cuanto mejor estén todas las piezas del equipo pues mejor nos va a ir a todas. De eso trata un equipo, de ayudarnos unas con otras. He vuelto a disfrutar y por eso estoy disfrutando de cada cosita.

-¿Cómo están viviendo esta nueva etapa con Miguel Méndez al mando del equipo?

-Ha demostrado que es un grandísimo entrenador. La selección era un gran reto para él ante un cambio bastante grande generacional de jugadoras y venía en un momento en el que llegábamos de haber perdido tanto en el Eurobasket como en los Juegos Olímpicos. Yo creo que hemos hecho un buen papel en las ventanas de clasificación y está demostrando que vamos por el buen camino en la preparación del Eurobasket, así que estoy contenta.

-¿Qué le pide Miguel Méndez que haga sobre la pista?

-Si estamos aquí es por lo que hacemos. A mi me pide que sea quien soy, que aporte todo lo que pueda al equipo y en eso estoy.

-¿Cuál es el punto fuerte de esta selección?

-Si seguimos trabajando esta intensidad defensa, eso nos va a dar mucho porque no tenemos esa presión por tener que meter más puntos que el rival. Eso te permite jugar mucho más libre y mucho más alegre en ataque y hace que, tanto nosotras como jugadoras disfrutemos en el campo teniendo un ataque más alegre, y que para el aficionado sea mayor disfrute vernos.

-Letonia, Montenegro y Grecia serán los rivales de España en el grupo del Eurobasket. ¿Ve difícil el camino?

-Al final en un europeo los primeros partidos son vitales. A lo mejor hay un pequeño traspiés y te hacen jugar octavos y eso es un partido también con mucha presión. Creo que las tres son grandes selecciones y tenemos que respetarlas, pero si estamos centradas y seguimos trabajando en nosotras, creo que los que tienen que estar preocupadas son ellos.

-¿Cree que son candidatas a ganar el Eurobasket?

-Si no pensara eso, mejor no estar aquí en el equipo. No va a ser un camino fácil, pero confío plenamente en el equipo.

-Ganar el oro pasa por una buena preparación aquí en Vista Alegre. Imagino que querrá mandarle un mensaje a los cordobeses para que acudan al pabellón a animarles.

-Claro, que esperamos el viernes y el domingo en Vista Alegre a todos los cordobeses para que nos apoyen y nos animen porque hay un camino muy bonito hacia este Eurobasket.