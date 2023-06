Julia Figueroa, sin suerte durante su participación en el Grand Slam de Ulaanbaatar

Julia Figueroa no tuvo fortuna durante su participación en el Grand Slam de Ulaanbaatar en Mongolia. La judoca cordobesa, tras su paso efímero la pasada semana por el Grand Slam de Astana (Kazajistán), buscaba mejorar sus prestaciones y reencontrarse tras seis meses de parón por una lesión que le ha apartado del tatami durante seis meses.

En Astana, la rusa Kristina Dudina cortó el avance de Julia Figueroa en la competición. Una semana después y dentro también de la categoría -48 kilogramos, la judoca cordobesa, exenta del primer combate, buscaba seguir con la puesta a punto tras tanto tiempo sin pisar los tatamis por una lesión. Con la vista puesta en seguir mejorando y en recuperar sensaciones, tampoco tuvo suerte en el Grand Slam de Ulaanbaatar tras caer a las primeras de cambio.

Exenta del primer combate, Julia Figueroa arrancó su participación en la segunda ronda ante la kazaja Galiya Tinbayeva, que se impuso en su primera batalla gracias a un waza-ari a la local Khuslen Enkhjargal. La judoca cordobesa, en una lucha de poco más de dos minutos, tampoco pudo con su rival, que se llevó el gato al agua gracias a un ippon y que se acabó metiendo en la lucha por las medallas.

Apeada a las primeras de cambio, como ya le sucedió en Astana, Figueroa no pudo pelear por unas medallas en las que sí estuvo la kazaja Galiya Tinbayeva, que se impuso en cuartos de final a la corena Yeonyu Oh. Sin embargo, en semifinales perdió ante la rusa Sabina Giliazova y en la pelea por el bronce no pudo con la portuguesa Catarina Costa.

El Grand Slaam de Ulaanbaatar fue para la japonesa Hikari Yoshioka, que se impuso en la gran final a la rusa Sabina Giliazova, mientras que los bronces fueron para la lusa Catarina Costa y para la israelí Tamar Malca, que derrotó a su compatriota Shira Rishony, que se tuvo que conformar con un quinto puesto como Galiya Tinbayeva.

Por su parte, Julia Figueroa, tras volver a la competición en Kazajistán y Mongolia, sigue con su preparación tras seis meses fuera de los tatamis. Además, ahora mismo la judoca cordobesa, en su lucha por estar en la categoría de -48 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París del próximo año, se encuentra actualmente en la decimotercera plaza, siendo además la primera española de un ranking olímpico que estará activo hasta el 22 de junio de 2024.