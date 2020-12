Julen Lopetegui, técnico del Sevilla: "El Ciudad de Lucena nos va a obligar a hacer muy bien las cosas"

Julen Lopetegui está centrado al 100% en la Copa del Rey. No quiere que su Sevilla sufra este martes ante el Ciudad de Lucena un nuevo tropiezo inesperado como el del pasado curso ante el Mirandés. Y ni siquiera el sorteo de la Champions, que ha emparejado a los hispalenses con el Borussia Dortmund en los octavos de final, le ha hecho cambiar el paso durante la rueda de prensa previa a su visita a tierras cordobesas.

"Lo único importante de hoy y de mañana es la Copa, una competición que nos ilusiona mucho y que te obliga desde el primer día a ganar finales, sabiendo que no hay más oportunidad que este partido. Y el Lucena nos va a obligar a hacer muy bien las cosas. Es un equipo muy bien trabajado, que tiene cosas muy interesantes. La Copa obliga a estar muy bien en todo momento", ha señalado el técnico nervionense.

El guipuzcoano habló de la ilusión de llegar a lo más alto posible en la Copa del Rey, incluso de ganarla: "La sana intención que tenemos es llegar lejos en la Copa, es la ilusión que tenemos, y poder ganarla, ¿por qué no? Pero sólo nos va a ayudar estar centrados en el partido con el Lucena. Esa es la realidad. Tenemos que ser capaces de superarlos haciendo un buen trabajo".

"En la Copa son todos finales, ante un rival que juega con esa misma mentalidad. Que no se escuche el contexto de alrededor, que no ayuda, y que se centren en lo que nos ilusiona ahora, que es la Copa", ha insistido Lopetegui, que sabe que tendrá enfrente a un Ciudad de Lucena que "va a jugar mañana el partido de su vida y tenemos que ir con las orejas tiesas, con la ilusión de ganar al Lucena y pasar la eliminatoria".

El Sevilla afronta el partido con alguna baja "por molestias" y su entrenador ya trabaja en la búsqueda de "las soluciones", centrado solo "en los que vayan a estar". Es el problema de un calendario comprimido al máximo que provoca "falta de tiempo y acumulación de partidos". "Desde el 21 de septiembre hemos tenido previa, partido y pospartido. No hemos tenido apenas tiempo de preparación. Tenemos que adaptarnos a este tiempo de trabajo e intentar optimizarlo y sacarle el provecho máximo", ha apuntado.

Y el césped artificial del Estadio Ciudad de Lucena obliga a "otra adaptación más" porque "estamos menos acostumbrados que el Lucena, pero tenemos que adaptarnos". Igual que al hecho de que haya unos 400 espectadores en las gradas, lo que "siempre es una buena noticia". "Hay opiniones diversas, porque el virus no entiende de competiciones. Habría que intentar unificar los criterios, porque la enfermedad no entiende de situaciones diferentes. Pero como entrenador solamente me puedo alegrar de que haya público, aunque en este caso no sea tu público", ha finalizado el entrenador del Sevilla, con los cinco sentidos puestos en "poder superar a un rival que nos va a obligar a hacer un esfuerzo grande".