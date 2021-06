El cordobés Juan Vacas, la sensación del Real Madrid en LaLiga Promises

Villarreal acoge durante todo este fin de semana la disputa de la vigesimonovena edición de la LaLiga Promises, cita para jugadores menores de 13 años. En este torneo, una de las grandes sensaciones ha sido Juan Vacas. El cordobés, que fichó por el Real Madrid el pasado mes de marzo, ha rayado a un excelente nivel y se ha llevado los elogios de los presentes y de los medios de comunicación nacionales gracias a los siete tantos anotados en la primera fase.

Con gran desparpajo sobre el verde, el ex del Séneca brilló en la jornada del pasado viernes, donde los madridistas se valieron del poder goleador de Juan Vacas para pasar el corte hacia los octavos de final. El ex del Séneca marcó cuatro tantos en la victoria blanca al Alavés (6-1) y otros tres al Eibar (3-0). Sin embargo, todo se truncó cuando el cordobés no vio puerta, al empatar con el Cádiz y perder con el Espanyol.

En los octavos de final, el Real Madrid se quedó a cero ante el Sevilla, que fue el equipo que logró pasar a la siguiente ronda (2-0). Los hispalenses cortaron la gran dinámica de Juan Vacas, que ha sido una de las grandes sensaciones del torneo de Villarreal. De hecho, el cordobés, con el 9 a la espalda de su camiseta, llamó la atención de todos por la calidad de sus goles.

Tras brillar en el Séneca, con el que debutó en categoría bebé, Vacas puso rumbo al Real Madrid el pasado mes de marzo. El club blanco, al igual que se sucediese con otros cordobeses como Miguel Baeza, Antonio Blanco o Álvaro Medrán, miró a la cantera rojinegra para reforzar su cantera. Desde su llegada, el cordobés ha rayado a un gran nivel y no ha dejado de marcar con su nuevo club, lo que habla de su buena adaptación a una entidad madridista que tiene así a un jugador a tener en cuenta de cara al futuro.