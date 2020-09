Josan González, contento por la progresión del Córdoba Futsal

En los que están siendo sus primeros partidos como técnico del Córdoba Futsal, a Josan González ya se le ve claramente su talante conciliador con los jugadores, aunque también la alta exigencia que intenta implantar en su equipo. Por eso, el técnico de Puente Genil valoró de forma muy positivo el amistoso en Jaén, donde pese a la derrota observó una buena progresión de los suyos en cuanto al juego. Eso sí, también dejó claro que un marcador adverso no debe quebrar la moral del grupo hasta el final de los partidos.

"Me voy muy contento y orgulloso por el trabajo del equipo en los primero 37 minutos. Creo que estuvimos de menos a más, que es lo que tenemos que hacer en los partidos. Encontramos nuestro sitio en la pista a partir del minuto 10, ante un equipo que está muy hecho, que lleva muchas temporadas con el mismo entrenador y los mismos jugadores", apuntó Josan en su lectura más positiva del partido.

El técnico de los blanquiverdes no ocultó que había cosas que mejorar. "Hemos cometido errores, que son parte del juego, pero hemos estado en el partido hasta el 3-1, cuando ya hemos bajado los brazos", lamentó, para dejar claro que no quiere que eso se repita: "Eso no lo podemos permitir. Tenemos que tener en nuestra seña de identidad, igual que la lucha, la entrega y la constancia, que no podemos irnos por el marcador. Estábamos vivos con 3-1 y nos han hecho dos goles más por bajar los brazos".

Pese a sumar la segunda derrota de la pretemporada, Josan González sigue poniendo por delante del resultado las sensaciones que le transmite su equipo, así que salvando ese abultado y engañoso 5-1, el técnico hizo una valoración muy positivo del trabajo de los suyos. "Hemos mejorado respecto al partido de Antequera, hemos interpretado los diferentes momentos de juego. Tenemos cosas que mejorar, pero me voy muy contento", aseguró el pontanense.

Tras una semana intensa en la que llegaron los tres primeros amistosos del verano, el Córdoba Futsal mira ya hacia el miércoles, día en que visitará al Valdepeñas, en lo que será una nueva prueba bastante exigente ante el subcampeón de liga. Para el duelo, al margen de la baja de Cristian Ramos, Josan tendrá la duda de Zequi, que sufrió una sobrecarga muscular en el choque ante el Jaén Paraíso Interior.