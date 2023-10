Josan González: "Ha sido el mejor partido desde que soy entrenador del Córdoba Futsal"

Satisfecho por sacar adelante un partido de alto voltaje ante el Jaén Paraíso Interior. Josan González mostraba su felicidad por el triunfo del Córdoba Futsal en un exigente derbi andaluz. Entre alabanzas y valoraciones, el técnico de Puente Genil destacó que se demostró "ese querer ganar durante todo el partido y me quito el sombrero con los chicos y el cuerpo técnico".

En el análisis de la victoria de su equipo, Josan González fue muy claro: "Creo que ha sido el mejor partido desde que soy entrenador del Córdoba". Lo fue "en todo", como destacó el preparador pontano: "En juego, sobre todo el primer tiempo ha sido soberbio, y en cuanto al público, creo que ha sido el día que ayudó más al equipo con mucha diferencia".

"Nos han llevado en volandas ante una afición ruidosa y animosa como la de Jaén. Nos han ayudado muchísimo", reconoció Josan González sobre el poder extra que contó el Córdoba Futsal con los ánimos de sus seguidores en Vista Alegre.

Por otro lado, añadió el preparador cordobés que "hay varios puntos que son determinantes. Por un lado está la fortaleza mental porque todo el mundo puede tener en la cabeza estos encuentros en los que encajábamos gol y acto seguido encajábamos otro o teníamos que pedir tiempo muerto; este equipo encajó tres goles, tres veces el empate, y ha seguido remando, trabajando el partido y esa es una cosa que tenemos que reforzar y seguir trabajando".

También apuntó que es "fundamental querer más". "Lo más importante es la ambición que tenemos que tener, no de ganar si no de ser mejores cada día", indicó un Josan González que aclaró que "hoy se ha demostrado ese querer ganar durante todo el partido y me quito el sombrero con los chicos y el cuerpo técnico".

No quiso dejar pasar "el dar las gracias a los chavales del filial, que no han participado, pero fue una semana complicado con pocos jugadores del primer equipo y hoy mucha parte de estos tres puntos es por esa cantera que está trabajando el club y que nos ha dado posibilidad de trabajar como si estuviéramos todos toda la semana".

Por último, antes de centrarse en el duelo del miércoles ante el Palma Futsal, el técnico pontano expuso que lograron "tres puntos muy importantes, pero insisto hay que tener los pies en el suelo, ser ambiciosos y querer mejorar".