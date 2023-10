El Córdoba Futsal brilla y se apunta un intenso derbi andaluz ante el Jaén Paraíso Interior

Suma y sigue. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se llevó un derbi exigente ante un Jaén Paraíso Interior que igualó la cita hasta en tres ocasiones. Sin embargo, la apuesta por el juego de cinco no le salió bien a los del Santo Reino porque ahí emergió Lucas Perin para marcar el tanto que dio el triunfo a los blanquiverdes. Vista Alegre disfrutó y vibró con un equipo de Josan González que está brillando con luz propia en este arranque liguero.

No pudo comenzar mejor el derbi andaluz para el Córdoba Futsal. Solo se llevaban 49 segundos cuando Mareco adelantó a los blanquiverdes y desató la locura en Vista Alegre. El paraguayo cazó un rechace de Espíndola tras un disparo del portero Víctor para poner el 1-0 en el marcador. Sin embargo, el tanto no amilanó a los jiennenses. Era el minuto tres cuando Michel nivelaba el pleito tras cazar un buen balón de falta de Taborda.

Tocaba empezar de cero en un derbi intenso y bonito desde el comienzo. Las dos equipos no daban tiempo al respiro y los porteros aparecieron también para cobrar protagonismo. Con chispa, eléctrico y sin freno siguió un derbi andaluz que aumentó su ritmo conforme avanzaba. Perin y Pulinho dieron sendos avisos antes de que Zequi pusiese el 2-1 en el luminoso de Vista Alegre. El ala gaditano recogió un pase en una falta de Antoniazzi para batir a Espíndola. La celebración tuvo una dedicatoria especial a Rafalillo, que se recupera de una lesión de larga duración tras ser operado recientemente del ligamento cruzado de su rodilla derecha.

De poder a poder. El Jaén Paraíso Interior no acusó tampoco el golpe del segundo tanto blanquiverde. Tras una ocasión de Guilherme para ampliar la distancia, los del Santo Reino igualaban de nuevo el partido gracias a un Dani Zurdo que tiró de calidad para batir a Fabio y poner el 2-2. Otro jarro de agua fría para los de Josan González, que tuteaban claramente al cuadro de Dani Rodríguez.

En la recta final de la primera mitad, Josan González pidió tiempo muerto a falta de 51 segundos. Los blanquiverdes tenían la pelota y no la desaprovecharon. Muhammad, tras un pase de Perin, anotó el tercer tanto de un Córdoba Futsal que se fue a vestuarios con ventaja y con sensaciones positivas en un derbi exigente.

El partido, no obstante, estaba muy abierto para una segunda mitad en la que el Córdoba Futsal y el Jaén Paraíso Interior mantuvieron el mismo guion desarrollado en la primera parte. Intensidad total en un duelo con mucho en juego. No obstante, no estuvieron tan finos los dos conjuntos de cara a ambas porterías. La batalla era importante y el choque un espectáculo.

Antes de llegar al ecuador de este segundo acto, el Jaén Paraíso Interior aprovechó una contra para nivelar el pleito por tercera vez. En esta ocasión, tras una posible falta a Perin, los jiennenses se fueron hacia el área cordobesista. El excordobesista Pablo del Moral no dudó en chutar a la portería y marcar el 3-3. El madrileño pidió perdón a la que fue su afición tras nivelar la contienda.

Quedaba todavía un mundo y podía pasar cualquier cosa. Muhammad pudo ampliar de nuevo la renta local, pero no estuvo certero de cara a puerta. Acto seguido, el canterano Joaqui se topó con la gran intervención de Espíndola, que evitó que se pusiesen por delante los blanquiverdes. No obstante, la más clara fue para Guilherme, pero el brasileño estrelló su lanzamiento en la portería jiennense.

Con idas y venidas y con los dos porteros en plan estelar, el partido entró en la fase clave con todo muy abierto. Dani Rodríguez, a tres del final, apostó por el portero-jugador. Tocaba defender y en la primera acción estuvo a punto de salirle bien al Córdoba Futsal, pero Zequi no estuvo certero en una contra que pudo ser decisiva.

El Jaén mantuvo su apuesta con el juego de cinco. Los blanquiverdes se atrincheraban atrás y además emergió la figura de Fabio para desbaratar un disparo de Mati Rosa. Tocaba aguantar atrás y encontrar el premio. Y el Córdoba Futsal lo consiguió. Lucas Perin robó un mal pase de Michel y marcó el cuarto. Vista Alegre explotó de alegría y Dani Rodríguez tuvo que pedir tiempo muerto para el último minuto.

Vista Alegre era ya una caldera y los blanquiverdes defendieron con todo ante un Jaén que apretó hasta el final. Todas las defensas se celebran por los aficionados locales en el coliseo de Ciudad Jardín, que alentaban a sus jugadores para que no diesen tregua a los del Santo Reino, que acabaron por claudicar ante un Córdoba Futsal que suma y sigue y ya tiene 10 puntos.