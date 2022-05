Josan González: "No nos vamos contentos por el punto, pero sí por la ambición del equipo"

El Córdoba Futsal consiguió un empate en el pabellón Jorge Garbajosa ante todo un Movistar Inter (4-4) que se llegó a poner con tres goles de ventaja al inicio del duelo. Como señaló Josan González en la rueda de prensa posterior al choque, precisamente de ese partido que se les puso "cuesta arriba" por la "calidad del rival", lo que destaca es "la capacidad del equipo de levantarse y, más en este pabellón con tanto en juego y con ese marcador".

"No hemos conseguido enganchar la presión y estábamos haciendo cosas que no estamos acostumbrados a hacer y nos hacían pases a los que no llegábamos", comentó el técnico del Córdoba Patrimonio sobre el mal inicio de los suyos en una primera mitad en lo que lo mejor fue "irse al descanso solo dos goles por detrás", tal y como mencionó el natural de Puente Genil. Tras ir perdiendo, los blanquiverdes dieron "una muestra de de garra, ambición y de saber jugar con balón y sin él".

Fue eso en lo que más hincapié hizo Josan González, pues señaló que han estado "en el partido hasta el final" y lo han peleado apostando por jugar con portero-jugador porque solo les valían "los tres puntos" y no el empate. "No nos vamos contentos por el puntos, pero sí por la ambición del equipo. Queríamos ganar y era importantísimo, pero ahora seguimos con opciones y quién nos iba a decir a principios de temporada que a falta de tres jornadas íbamos a tener opciones de play off con el calendario tan complicado que teníamos jugando en campos complicados", dijo el técnico blanquivede.

"Vamos a luchar por ese objetivo hasta el último suspiro", comentó sobre esa opción de acabar entre los ocho primeros clasificados de la liga y poder pelear el título. "Se ha visto un grupo de jugadores que van a defender esta camiseta con orgullo y valentía hasta el último segundo de la última jornada de competición", añadió.

Por último, el entrenador del Córdoba Futsal destacó que "la noticia del día" es el ascenso del filial blanquiverde a Segunda B, conjunto que venció al Cañada Rosal en un encuentro que se disputó en Vista Alegre a la misma hora que el primer equipo ante Movistar Inter. Josan González subrayó que es "fundamental" tener la cantera en Segunda B porque "es un gran aliciente para la gente joven, que ve que el club está creciendo".