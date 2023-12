Josan González: "Nos pesaron las piernas en la segunda mitad"

Josan González, tras el revés encajado por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ante el Barça en el Palau Blaugrana (2-1), pidió perdón de inicio por su expulsión en un partido que se escapa en la segunda mitad a los blanquiverdes: "Nos dominaron por completo y no tuvimos situaciones de gol. Nos pesaron las piernas y la responsabilidad de puntuar en una pista como es ésta".

Expulsado por primera vez en Primera División, Josan González reconoció que se equivocó en esa acción. Además, indicó que "los entrenadores somos los que tenemos que marcar el camino a los jugadores". Tras ver su primera roja en la élite del fútbol sala, el de Puente Genil intentará "trabajar en que sea la última" y espera también que no le vuelva "a ocurrir".

Sobre la valoración del encuentro, el técnico del Córdoba Futsal apuntó que "en el primer tiempo estuvimos bien con balón y sin balón y sometidos por momentos por el Barça". "Hemos tenido varias ocasiones para ampliar el marcador y coger más ventaja", reconoció Josan González.

"En el segundo tiempo tuvimos poca chance. Nos han dominado por completo y no tuvimos situaciones de gol, nos pesaron las piernas y la responsabilidad de poder puntuar en una pista como es esta que aún está virgen para nosotros", comentó el preparador de Puente Genil. No obstante, indicó que "algún día lo haremos, pero no ha tocado que sea hoy".

A pesar del revés, Josan González señaló que "solo tengo palabras de elogio para los jugadores porque se han vaciado, lo han dado todo lo que tienen y cuando lo dan todo se puede montar uno satisfecho en el autobús". "Ahora toca seguir trabajando, sabiendo que este es el camino", comentó el preparador del Córdoba Futsal.

Cuestionado por la primera vuelta de su equipo, Josan González apuntó que tuvieron sus opciones de Copa de España, pero fue "una pena porque lo tuvimos en casa con dos partidos que empatamos con posibilidades de ganar". "Sabemos lo que somos, sabemos cuál es el camino y ahora creo que con los resultados de hoy se iguala muchísimo todo por abajo", comentó el de Puente Genil.

"Tenemos que intentar ganar cuanto antes cuatro partidos más y desde la tranquilidad que nos pueda dar la salvación seguir trabajando", indicó sobre los planes cordobesistas en la segunda vuelta, que arrancará el 23 de diciembre ante el Viña Albali Valdepeñas.