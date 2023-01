Jornada de grandes retos para los equipos cordobeses de Tercera RFEF

La decimonovena jornada de Liga en el Grupo X de Tercera RFEF trae cinco interesantes encuentros para los equipos cordobeses, que buscan la senda del triunfo para seguir dando pasos hacia adelante en sus respectivos objetivos. El Córdoba B, tras perder el liderato, tiene una cita de peso en Gerena, mientras que el Salerm, tercero, no se fía de un herido Coria. Por su parte, el Atlético Espeleño se mide al Sevilla C y el Pozoblanco se cruza con el Xerez CD. El Ciudad de Lucena, tras ganar en Chapín, quiere dar el tallo en casa ante el Cartaya.

El primer equipo cordobés que se pone en liza es el Atlético Espeleño, que se enfrenta este sábado al Sevilla C (Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, 12:30). Los de Juan Carlos Quero viven su mejor momento en este Grupo X tras enlazar cuatro victorias consecutivas, la última frente al Coria (1-0). Esta gran dinámica les ha servido para abandonar los puestos de descenso, de los que están actualmente a cinco puntos.

Situado decimosegundo con 21 puntos, los de Espiel, que no pierden desde que cayeron en el derbi en El Arcángel ante el Córdoba B (4-2), han cedido en un encuentro de los últimos nueve jugados. Todo un aviso a navegantes para un Sevilla C que marcha quinto con 29 puntos. Los hispalenses, que empataron en la última cita ante el Conil, no quiere perder el tren del play off, al que se subió tras conseguir una buena dinámica de resultados, en los que han caído en un duelo de los últimos ocho envites.

Por otro lado, ya en la jornada dominical, el Salerm Puente Genil visitará al Coria (Guadalquivir, 12:00). Los pontanos, terceros clasificados, están a seis puntos del líder, el Atlético Antoniano. Tras deshacerse en casa del Gerena (2-0), los de Juanmi Puentenueva no frenan en su reto de estar entre los mejores equipos de este Grupo X.

Tras encadenar 11 jornadas seguidas sin perder, el Salerm Puente Genil visita a un Coria que está en la zona de descenso. Los corianos, tras perder ante el Atlético Espeleño, han decidido dar un giro y han prescindido de Puma. David Feito asume el mando del banquillo para intentar revertir la situación de un equipo que acumula cuatro derrotas consecutivas y solo ha conseguido dos puntos de 18 posibles en los últimos seis envites disputados.

También en horario matinal tiene el Córdoba B un gran reto ante el Gerena (Leonardo Ramos, 12:00). El filial cordobesista, que empató en la anterior jornada en El Arcángel ante el Pozoblanco (0-0), marcha segundo a dos puntos del líder, el Atlético Antoniano, que arrebató a los blanquiverdes la primera plaza de la clasificación.

Tras dos empates consecutivos, los de Diego Caro, que solo han perdido un envite en lo que va de curso, se cruzan con un Gerena que no está en su mejor momento. Los hispalenses han caído a la cuarta plaza tras perder los últimos dos encuentros ante el Atlético Espeleño y el Salerm Puente Genil. No obstante, los cordobesistas no se fían de un rival que aspira a luchar por todo en esta temporada.

Por otro lado, ya en la jornada vespertina del domingo, el Pozoblanco tiene un complicado compromiso ante un Xerez CD en horas bajas (Municipal, 17:00). Los vallesanos, tras empatar en El Arcángel ante el Córdoba B, suman cuatro encuentros de forma consecutiva sin ganar, por lo que tratarán de recuperar la senda del triunfo en su feudo ante el conjunto jerezano.

Situado en la octava plaza de la tabla con 25 puntos, el Pozoblanco está a cuatro puntos de los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF. Además, tienen nueve de renta sobre la zona de descenso. Con el ánimo de volver a sumar de tres, los de Antonio Jesús Cobos se miden a un Xerez CD que perdió el último choque ante el Ciudad de Lucena en Chapín. Décimos con 21 puntos, los jerezanos enlazan cuatro citas sin ganar, en las que sumaron un punto de 12 posibles.

Por último, el Ciudad de Lucena, tras coger moral con su triunfo ante el Xerez CD, vuelve a casa para enfrentarse al Cartaya (Ciudad de Lucena, 17:00). Los celestes dieron un paso hacia adelante en Chapín, aunque ahora toca refrendarlo ante su afición. Una segunda victoria consecutiva sería un premio al trabajo para los de Rafael Carrillo Falete, que quieren ir recortando puntos con una zona de play off que esta a seis puntos actualmente.

Noveno en la tabla con 23 puntos, el Ciudad de Lucena no ha conseguido dos triunfos seguidos en lo que va de temporada. Para conseguir ese objetivo, los aracelitanos deben deshacerse de un Cartaya que está con dos puntos menos en la tabla y marcha decimoprimero. Eso sí, los onubenses suman siete puntos de nueve posibles y llegan a tierras cordobesas tras conseguir dos victorias consecutivas.