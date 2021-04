Jesús Melgar y Manu Díaz no seguirán la próxima temporada en el Ángel Ximénez

Con la permanencia asegurada una temporada más en la Liga Asobal, el Ángel Ximénez, que descansará este fin de semana tras disputar la semana pasada el envite con el Barça (37-21), está planificando su plantilla de cara a la próxima temporada. Así, este jueves ha comunicado que Jesús Melgar y Manu Díaz no formarán parte de la plantilla para el siguiente curso. Estas dos bajas se unen a las ya confirmadas de Mollino y Ahmetasevic.

El extremo izquierdo Jesús Melgar abandonará el Ángel Ximénez a la finalización de la temporada tras comunicar al club sus nuevos planes de futuro. El jugador pontanés, de 25 años, volvió a la entidad el pasado verano para enrolarse en las filas del sénior B de Segunda Nacional. Sin embargo, la lesión de José Padilla lo devolvió nuevamente a la élite, siendo esta campaña su tercera etapa en el equipo Asobal.

Ahora, en busca de nuevos retos, Melgar dirá adiós para centrarse en otros objetivos personales y profesionales. De este modo, Jesús Melgar comentó, en declaraciones al club, que "tras una decisión meditada, he expresado mi deseo de abandonar la plantilla la próxima temporada. He decidido cambiar de aires y luchar por nuevos retos personales y profesionales". También agradeció a la entidad "el interés mostrado hacia mi persona cada vez que han querido contar conmigo". No se olvidó tampoco de la afición pontana "por su calor cada vez que he vuelto a vestir la camiseta de este equipo".

Por su parte, el extremo derecho Manu Díaz, de 24 años, cerrará su segunda etapa en el club a final de curso. El malagueño regresó a Puente Genil para vestir la camiseta de Ángel Ximénez cuatro años después de su primera incursión en la élite de la mano del club, en la temporada 2016-2017. Ahora pone fin de nuevo a su etapa en el conjunto pontanés.

Con las bajas confirmadas de Ahmetasevic, Mollino, Jesús Melgar y Manu Díaz, el Ángel Ximénez sigue planificando su plantel para el próximo curso, su noveno ejercicio consecutivo en la máxima categoría del balonmano nacional. Todo un éxito para el club de Puente Genil que se está reivindicando esta campaña a las órdenes de Paco Bustos.