Inma Sojo y Marixu Romero, primeras renovaciones en el Deportivo Córdoba

El Deportivo Córdoba ya trabaja en la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada, en la que volverá a intentar meterse en la lucha por el ascenso a Primera División. Los primeros movimientos confirmados en la plantilla cajista son para dar continuidad, con las renovaciones de Inma Sojo y Marixu Romero. Ambas jugadoras seguirán aportando veteranía y experiencia en el plantel que entrena Juanma Cubero.

En el caso de Inma Sojo, su renovación supone la segunda temporada de la ala cordobesa en esta segunda etapa en el club, abrió el pasado verano. Antes, había vestido la camiseta del Deportivo Córdoba desde 2006 hasta 2012. "Ni me lo he pensado cuando se me ha presentado la oportunidad de poder continuar otro año más aquí, de seguir disfrutando del fútbol sala y, además, de poder hacerlo en mi casa", aseguró Inma tras sellar su compromiso por un curso más, convencida de que el club tiene el potencial suficiente para alcanzar el objetivo del ascenso a medio plazo.

La veterana jugadora cordobesa es ambiciosa y cree que el salto de categoría debe ser el reto que se ponga el club, aunque "para alcanzar esa meta hay que hacer también muchos otros trabajos bien en el día a día, y si ese esfuerzo diario se hace bien, ese objetivo de subir que tenemos en mente creo que se puede cumplir".

Para contribuir a ese sueño del ascenso, el Deportivo Córdoba contará un curso más con Marixu Romero, la capitana del plantel. Romero cumplirá su novena temporada en el club, con tan solo 24 años, que le han servido sin embargo para coger experiencia de sobra y vivir de primera mano el resurgir de una entidad que abandonó la élite para empezar de nuevo pero que ha ido poco a poco dando pasos hacia la Primera División, esa que ahora anhela alcanzar.

Marixu seguirá un año más en el club de su vida convencida de que "si finalmente se mantiene el bloque, creo que hay suficiente equipo como el que había el año pasado para por lo menos meternos en esa zona de play off".

Inma Sojo y Marixu Romero son las dos primeras piezas del nuevo Deportivo Córdoba, que trabaja en la renovación de buena parte del plantel que rindió tan bien en el curso anterior, al que se sumarán algunos refuerzos en busca del salto de calidad definitivo para pelear por el ascenso.