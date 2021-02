Gran batacazo del Pozoblanco ante el colista La Palma (0-1)

Batacazo. El Pozoblanco rompió su buena dinámica en casa tras perder ante el colista La Palma. Los vallesanos, tras tres victorias seguidas en su feudo, no pudieron con el cuadro onubense, que logró su segunda victoria del curso y se hizo con el goal average ante los de Emilio Fajardo. Tras este revés, los pozoalbenses se colocan octavos a tres puntos del sexto clasificado del subgrupo B del Grupo X de Tercera División, pero se aprieta todo más por la parte baja de la tabla.

Tras darse una festín ante el Utrera en la anterior jornada en el Municipal (4-0), el Pozoblanco tenía señalado en rojo el encuentro ante La Palma, un rival que busca el mismo objetivo que los vallesanos esta temporada. Emilio Fajardo movió su once e hizo dos cambios respecto al que puso en liza con los utreranos una semana antes, al dar entrada a Luis Fraiz y David España por Ángel García y Adri Delgado.

Desde el comienzo del encuentro, los pozoalbenses no estuvieron cómodos ante un cuadro onubense que tejió una gran telaraña que impidió el juego habitual de los locales. De hecho, no hubo grandes ocasiones de gol en toda la primera mitad, ya que ambos equipos pelearon en el centro del campo por hacerse con el control. Con la batalla igualada, no hubo grandes acercamientos ni al área de Javi Dela ni a la de Juan Corrales.

Tras el receso, Emilio Fajardo dio entrada a Zara por Carlos Martínez en busca de mejorar la faceta ofensiva de su equipo. Sin embargo, La Palma salió muy respondón, como se puede comprobar siempre en sus resultados ajustados de este curso pese a ser el último clasificado. David España fue el primero que probó a Juan Corrales. Acto seguido, León fue el que lo intentó pero de nuevo se topó con el meta visitante. No obstante, los palmerinos no se amilanaron y asomaban por el área local. Álvaro probó con un disparo que salió fuera.

Los minutos pasaban y a Emilio Fajardo no le gustaba lo que estaba viendo, por lo que hizo una doble modificación. Valentín y Ángel García entraron por el juvenil Migue Sánchez y por Luis Fraiz. Sin embargo, llegó el gran mazazo, ya que Manu Cruzado adelantó a los onubenses. Todo se complicaba más para el Pozoblanco, que buscó el tanto del empate con más corazón que cabeza. Con La Palma bien atrincherada atrás, el empate local pudo llegar en el descuento pero ni David España ni Valentín atinaron con los tres palos y la victoria se fue hacia tierras onubenses.

Ficha técnica

0 - Pozoblanco: Javi Dela; Cancelo, Santacruz, Rafa, Luis Fraiz (Ángel García, 67'); Joel Armengol (Mori, 85'), Migue Sánchez (Valentín, 67'); León (Adri Delgado, 75'), David España, Carlos Moreno (Zara, 46'); y Brian Triviño.

1 - La Palma: Juan Corrales; Alberto, Paco Caraballo, Diego Domínguez; Juan Beken, Álvaro (Segura, 85'), Iraola, Carlos Martínez (Pirri, 85'); Manu Cruzado, Pablo García (Galleti, 61') y Mazin (Manu Calle, 75').

Gol: 0-1 (71') Manu Cruzado.

Árbitro: Rodríguez Caparrós (Granada). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Migue Sánchez y Luis Fraiz, y a los visitantes Mazin, Alberto, Carlos Martínez, Manu Cruzado y al técnico Mario Rodríguez.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en el Municipal de Pozoblanco.