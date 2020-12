Goleada de un intratable Pozoalbense ante el Granadilla Tenerife B (0-4)

Intratable. El Pozoalbense logró una contundente victoria ante el Granadilla Tenerife B (0-4) y cierra la primera vuelta de la competición invicto a domicilio. Las vallesanas, con este triunfo, se mantienen líderes del subgrupo A del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola pero aprovecharon el empate del Granada ante el Juan Grande (1-1) para colocarse con cuatro puntos de renta respecto a las nazaríes, que tienen que jugar el partido aplazado ante el Cáceres.

Las pozoalbenses, que se fueron al parón del pasado fin de semana líderes tras vencer a La Solana en casa (1-0), no se fiaban de un rival que fue capaz de empatar ante el Granada (2-2). Sin Victoria Arévalo, Manuel Fernández introdujo dos cambios en el once inicial respecto al último envite. Naomie Vagre y Sana Guermazi entraron por la capitana, que se quedó en Pozoblanco con molestias físicas, y Sara.

Tras unos minutos de tanteo, todo se puso de cara a las vallesanas. Ayaka, en el minuto 19, batió a Van Nuland. A pesar del 0-1, las locales no se vinieron abajo y a la media hora de juego tuvo el empate cerca pero la madera se interpuso con el cuadro canario. Poco después, Natalia Montilla pudo poner tierra de por medio pero no estuvo atinada de cara a puerta. La que no falló fue Felicité Hamidouche, que amplió la renta antes de llegar al descanso. Eso sí, las tinerfeñas tuvieron cerca el 1-2 pero María Teresa no atinó a batir a Ana de Murga.

La segunda mitad no pudo empezar mejor para un Pozoalbense que sentenció el pleito en un abrir y cerrar de ojos. Karla Riley no faltó a su cita con el gol y puso el 0-3 a los dos minutos de juego tras el receso. Poco después, Natalia Montilla marcó el cuarto y encarriló una nueva victoria a domicilio. Con todo decidido, llegó la hora de los cambios en ambos equipos. Incluso en la portería, donde Ana de Murga, tras un golpe, tuvo que dejar su puesto a Tochukwu.

Con la nigeriana bajo palos, Moneyba estrelló su lanzamiento en el larguero. Todo estaba decidido pero Rocío, que jugó los últimos minutos arriba, tuvo cerca el quinto en varias ocasiones. No llegó esa guinda final, pero el triunfo estaba decidido. Tres puntos de oro para un Pozoalbense que recibirá el próximo sábado al Córdoba Femenino en el Municipal de Pozoblanco, con el que arrancará la segunda vuelta de la competición.

Ficha técnica

0 - Granadilla Tenerife B: Van Nuland; Rodríguez (Eu, 53'), Sara López, Cindy, Aithiara (Armin, 73'), Moneyba, María Tejera (Ainhoa, 53'), Marilén, Wilmary (Marta, 53'), Moreno (Lidia, 60') y Benchara.

4 - Pozoalbense: Ana de Murga (Tochukwu, 74'); Naomie Vagre, Rocío, Loba, Sana Guermazi; Felicité Hamidouche, Ayaka (Inma, 79'); María Marín (Evelyn, 63'), Nora de Torres (Bruna Tavares, 46'), Karla Riley (Sara, 63') y Natalia Montilla.

Goles: 0-1 (19') Ayaka. 0-2 (38') Felicité Hamidouche. 0-3 (47') Karla Riley. 0-4 (49') Natalia Montilla.

Árbitro: García Hernández. Amonestó con cartulina amarilla a las locales Marilén, Moreno y Armin, y a las visitantes María Marín, Karla y Rocío.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Liga en el subgrupo A del Grupo Sur de la Reto Iberdrola, disputado en La Salud.