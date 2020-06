Germán Rodríguez, la apuesta del Salerm Puente Genil para el mediocentro

Cuando aún ni siquiera ha finalizado la actual temporada en Tercera División, pues quedan por disputarse las eliminatorias por el ascenso, el Salerm Puente Genil tiene ya prácticamente completada su plantilla para el próximo ejercicio. El conjunto rojinegro, en un espectacular trabajo de su dirección deportiva, es con diferencia el club que más se ha movido hasta la fecha. La última operación cerrada es la llegada de otra cara nueva como Germán Rodríguez, centrocampista argentino que llega procedente de su país.

El nuevo futbolista del Salerm Puente Genil es un mediocentro defensivo que puede actuar también como volante o escorado a la banda derecha. Germán Rodríguez tiene 30 años y ha desarrollado su carrera futbolística en su país natal, Argentina, siempre jugando en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol en el país sudamericano.

Gran parte de su trayectoria la firmó en el Atlético de Rafaela, aunque también ha pasado por el Club Atlético Patronato, el Atlético Douglas Haig y el Boca Unidos, entidad en la que jugó este último ejercicio y desde la que aterriza en el Manuel Polinario de Puente Genil.

Con Germán Rodríguez, el Salerm Puente Genil consigue reforzar una posición del campo que se le había quedado algo desguarnecida, pues Nacho no continuará en el club y Ale Rivero aún no tiene su futuro definido, por lo que su continuidad no está nada clara.

Contando al argentino, son ya 17 los futbolistas que tiene en plantilla el equipo pontanense, a pesar del contratiempo que ha surgido con la marcha del portero Diego García, que ha encontrado acomodo en un club de Segunda División B.