El Fray Albino, histórico club de Córdoba, resurge con la esperanza puesta en el futuro

El Club Deportivo Fray Albino ha regresado a la vida esta temporada. No llegó a desaparecer federativamente y ha resurgido con la idea de que los más pequeños del Campo de la Verdad puedan volver a formar parte de una entidad histórica que busca que solucionen el gran problema de instalaciones que sufre este barrio de Córdoba. El Ayuntamiento y el Imdeco se han puesto manos a la obra y esperan desde el club que para 2023 se finalice la obra y vuelva así el fútbol a un estadio que en los años 90 acogió al Córdoba CF.

Rafael Rojas, director general del club, atiende a el Día y explica los motivos de este proyecto: "Fundamentalmente surge la idea porque estamos un grupo de amigos y estábamos comentando las necesidades de instalaciones, el problema que hay en el Sector Sur y el Campo de la Verdad, que por desgracia no tiene campo fútbol, pabellón, piscina, no hay nada… Es una zona de Córdoba que está huérfana de instalaciones". Por ello, llegaron a la conclusión "de cómo iban a mejorar el San Eulogio si no había ningún club deportivo, porque el Fray Albino no estaba operativo".

En ese momento, se pusieron manos a la obra para "reflotar el club". "Hablamos con la Federación y con las personas que habían estado en la última junta directiva del club", añade. Tras tener varias reuniones durante varias semanas a partir del pasado mes de febrero de este año, Rojas señala que también vieron cuál era la situación federativa en la que estaba la entidad.

De esas reuniones se vio que "a la junta directiva le quedaba un mes para desaparecer y entonces si eso ocurría el club desaparecía como tal. No se podía mantener con su nombre histórico". "Estuvimos en la Federación, hablamos con ellos y en todo momento estuvieron muy por la labor de colaborar con el club. Era una pena que desapareciera el Fray Albino y además era una manera de reivindicar de que se tuviera más en cuenta al campo y que el Ayuntamiento y el Patronato (por el Imdeco) se prestasen a remodelar el estadio".

Ante este panorama, Rafael Rojas explica que hicieron una nueva junta directiva, que "prácticamente es la misma que terminó y todos acordamos el intentar hacer un último esfuerzo". En ese sentido se apostó por crear una escuela, que "poco a poco ya tenemos cuatro grupos. No es muy numerosa, pero ya hay muchos niños que están jugando por el Fray Albino en la Liga de escuelas y además se ha creado el equipo amateur, que lo dirige Juani Motos, que lo está llevando todo".

"Juani dentro del Fray Albino es una institución", comenta Rafael Rojas sobre el papel clave que también desempeña al actual entrenador del equipo sénior. A partir de ahí, "hablamos con el Patronato y entendieron que era un proyecto de futuro y que necesitaba empezar". De este modo, lo importante de este año es "arrancar y que se oiga el nombre de nuevo del club".

"Estamos con la captación de niños, que ahora mismo están a las duras porque se están desplazando a otro campo, pero deben estar estos niños en las maduras también porque el Ayuntamiento se ha comprometido a que muy posiblemente en 2023 esté la obra prácticamente acabada", indica un Rafa Rojas que considera que, "después de 20 años, es el momento".

Mientras llega ese momento, la Unión Deportiva Sur ha abierto las puertas al Fray Albino. De este modo, los del Campo de la Verdad entrenan y juegan los partidos en la instalación situada en la calle Marbella, en el vecino barrio del Sector Sur. Ahora mismo, como comenta Rafa Rojas, "la escuela va poco a poco marchando. Javi Palacios, que lleva muchas cosas del club, y Jota, están con la escuela". De hecho, dos equipos de ellos participan ya "en la Liga Promesas Córdoba".

Aunque llevaba ya varios años sin competir, "la situación del Fray Albino, tal y como estaba, era de desaparición". Sin embargo, "federativamente estaba vivo, a pesar de que no había equipos". De este modo, con la puesta en marcha del club se evitó que "la directiva caducase y el club desapareciese porque no había nadie que lo quisiese". En ese sentido, Rafa Rojas reconoce que lo que ha hecho es "remover conciencias de la antigua directiva, de gente del barrio y también se han mantenido reuniones con las asociaciones de vecinos del barrio".

Aunque toca trabajar mucho todavía, Rafa Rojas afirma que "el presente es el que es, pero el futuro puede ser un futuro muy bueno, muy esperanzador, siempre que el Ayuntamiento cumpla con sus promesas". "Durante 20 años no ha cumplido, pero ahora parece que sí, que se va a poner en danza la instalación y van a arreglarla. Eso será para beneficio y disfrute de la barriada, que creo yo que ya se lo merece", apunta.

Una vez que el estadio se recupere, Rojas no tiene dudas de que "el fútbol en el Campo de la Verdad volverá a ser lo que fue, que es lo que se pretende con la ayuda que todo el que quiera colaborar". De hecho, apunta que están "aquí colaborando a que el Fray Albino, en un futuro más o menos cercano, vuelva a ser lo que fue".

Actualmente, la entidad tiene 70 años de historia, por lo que tiene "una antigüedad casi casi como el Córdoba CF". "Es un club que ha estado en categorías superiores y que cuando la ciudad de Córdoba necesitó de la ayuda del Fray Albino y del estadio San Eulogio, se puso el estadio a disposición del Córdoba CF, por ejemplo", reconoce Rojas, que recuerda que el conjunto blanquiverde jugase en la década de los 90 en la instalación del Campo de la Verdad cuando estaba en la extinta ya Segunda División B.

"Ahora es el Fray Albino el que necesite la ayuda, no del Córdoba, que también, sino del Ayuntamiento y la ciudad para que en el Campo de la Verdad se vuelva a respirar el ambiente de los años 80, 90 y 2000", comenta un Rafa Rojas que añade que "esos abuelos y esos padres, que jugaban en los 90 o 2000 en el club, si el San Eulogio estuviera vivo, sus niños no se los llevaban a otros barrios como actualmente ocurre". Ese es el presente de un club que aspira a ser de nuevo el que fue en el futuro.