Fabio: "Ojalá podamos jugar un 'play off' porque sería un paso muy grande para el Córdoba Futsal"

Fabio Alvira (Madrid, 1990) está cumpliendo su segunda temporada en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad desde que llegó en el verano de 2022 como fichaje estrella. Tras una larga y exitosa carrera en equipos punteros de la Primera División, el veterano guardameta tiene ante sí el reto de llevar a lo más alto a un cuadro blanquiverde humilde, pero con mucho potencial. Aunque con la amabilidad que le atesora y la educación ejemplar de todo un capitán admite en su entrevista con el Día que el objetivo es "conseguir la permanencia", su ambición lo delata y confiesa que su sueño es conseguir que este club pueda luchar entre los equipos más grandes de España.

-Terminan las Navidades y toca volver a la competición. ¿Cómo se encuentra el equipo?

-Físicamente estamos recuperando a gente que era importante porque hemos tenido un tramo de la temporada en el que nos han faltado cuatro o cinco jugadores. Mentalmente veo al equipo bastante bien, nos han venido bien estos días de vacaciones, pero también hemos estado entrenando en Navidades y creo que hemos dado un paso adelante como equipo. Esperamos una segunda vuelta bastante buena.

-El Córdoba Futsal es decimosegundo con 18 puntos tras 16 jornadas. ¿Qué valoración saca de la primera vuelta liguera?

-La primera vuelta no ha estado mal, pero es cierto que hemos tenido dos o tres partidos en los cuales, si hubiésemos sacado la victoria, creo que hoy estaríamos más cerca de la parte de arriba que de la de abajo. Ahora nuestro objetivo, y yo siempre lo digo, es salvarnos cuanto antes y, a partir de ahí, buscar otras metas.

-Tras la derrota en Peñíscola, Josan González dijo que el objetivo "vuelve a ser el que siempre debió ser". ¿En el vestuario confiabais en vuestras opciones de entrar en la Copa de España?

-De hecho, durante un momento fue un objetivo nuestro. Tuvimos el partido de Ribera Navarra y el de Manzanares, que hubiesen sido cuatro punto más y ahí hubiésemos estado en Copa o muy cerca. Es cierto que el objetivo es salvarse, pero si está cerca la Copa, ¿por qué no luchar por ella? Hemos tenido opciones y hemos hecho cosas buenas para poder estar, pero en el momento clave, no hemos sabido aprovecharlas.

-En el plano personal, ¿le fastidia no disputar esta competición?

-Llevo 15 años en Primera y he jugado unas 11 Copas de España. Son ya dos años seguidos sin jugarla y es mi competición favorita, donde más me ha gustado jugar y en la que creo que se ha visto mi mejor nivel. Cuando vine aquí sabía que no iba a ser fácil jugar una Copa de España, pero todavía se puede seguir intentando.

-Esta temporada entonces hay que centrarse en la permanencia.

-Efectivamente. Conseguir rápidamente la permanencia, no sufrir tanto como el año pasado y, a partir de ahí, si estamos preparados para poder luchar por unos play off, pues bienvenido sea.

-Un paso importante hacia la salvación sería vencer al próximo rival, un Noia que está en descenso.

-Es obligatorio vencerle, lo primero porque estamos en casa, aquí da igual el rival. Y lo segundo porque lo que nos ha faltado en la primera vuelta ha sido sacar los puntos contra rivales de nuestra liga. Si el sábado fallamos, es un gran error. Tenemos que ganar da igual que sea Noia o Xota. El que sea, porque eso nos va a acercar más a la permanencia.

-Precisamente su debut como blanquiverde la temporada pasada acabó con derrota en Vista Alegre ante el Noia.

-Ellos vienen de hacer una temporada histórica, de que un recién ascendido se metiera en play off y hacer un gran año, pero han perdido piezas importantes respecto al año pasado. Tienen a un nuevo entrenador y harán nuevas cosas, pero lo que está claro es que es un equipo peligroso que tiene jugadores de calidad. Nosotros tenemos que seguir entrenando a tope estos días y si estamos al 100%, vamos a ganar.

-Rafalillo y Arnaldo Báez son las únicas bajas aseguradas. Las lesiones están siendo un gran lastre esta temporada.

-Las lesiones son siempre mala suerte. Algunos llegan con problemas y son propensos a lesionarse, pero la realidad es que las lesiones son una parte de lo que nos ha hecho no poder estar en la Copa de España porque hemos perdido a jugadores importantes como Báez o Mykola que es un gran jugador y no lo hemos podido disfrutar. No hay que buscar excusas. Los que han estado han tirado para adelante y ojalá este 2024 estemos todos disponibles para Josan.

-El club ha fichado ya a dos refuerzos invernales: Kaue Pereira y Huguinho, ¿qué le parecen?

-Kaue es bicampeón de la liga de Brasil, algo muy difícil de hacer. Es un gran jugador que ha sido nominado a mejor pívot de su liga. Nos va a ayudar mucho con goles. Huguinho ha entrenado poco con el grupo y me ha sorprendido para bien porque es técnicamente muy bueno y tiene muy buena pegada. Van a encajar en el equipo.

-La directiva está apostando por fichajes de ligas exóticas y, de hecho, la plantilla ya sufrió una gran renovación el pasado verano que generó muchas dudas. ¿Le ha sorprendido el buen rendimiento del grupo?

-Cuando empezaron a hacer los fichajes pensé que era raro. Cuando tienes que fichar a final de temporada, porque nos salvamos en las últimas jornadas, es más difícil encontrar jugadores conocidos. Sin embargo, cualquiera de los fichajes que ha llegado son buenísimos y el primer día que entrené, sin conocer a nadie, me quedó claro que había mimbres para hacer un gran grupo y un buen equipo.

-Uno de los que parece que saldrá a final de temporada es Lucas Perin. Existe interés de ElPozo Murcia.

-Lucas es un jugador joven con mucho talento y lógicamente va a tener ofertas importantes. Si yo estuviese en su lugar, saldría porque serán ofertas a las que económicamente el Córdoba Futsal no va a poder ni acercarse. Por su calidad se lo ha merecido, ya sea a ElPozo Murcia o al equipo que sea.

-También ha cambiado el estilo de juego con respecto al de la 22-23 y en la portería ha adquirido un rol de rotación con Víctor. ¿Qué tal lo lleva?

-Es lo que me piden, no tengo que opinar. Esto es el nuevo fútbol sala, yo no soy un virtuoso con los pies, Víctor sí es bueno con los pies y cuando se puede sacar el portero, pues sale él. Creo que estamos haciendo bastante daño con estas jugadas y toca adaptarse. Yo intento mejorar todos los días y Víctor es muy bueno. Desde el año pasado intentaba corregirlo en aspectos técnicos y esta temporada ha mejorado muchísimo y lo está demostrando. Me gusta porque es un chico que me escucha. No tengo la verdad absoluta, pero le puedo aportar mi experiencia. Está aprovechando bien la oportunidad y espero que en un futuro sea el portero titular del equipo, de un equipo grande o que vaya a la selección.

-Hablando de futuro. ¿Tiene intención de seguir en el club la próxima campaña?

-Mi contrato termina este 2024 y por mi parte quiero seguir aquí al menos un año más.

-Han depositado confianza en usted dándole la capitanía del equipo.

-Por tiempo en el club deberían serlo Zequi o Lucas (Perin), pero soy el jugador más experimentado del equipo con diferencia y eso le aporta al grupo para bien. Me ha llegado ahora con 33 años porque nunca había sido capitán de un equipo. A veces es cansado porque pareces el padre de muchos (risas), pero estoy contento por la confianza que han depositado en mí.

-Con el reconocimiento que tiene en España como futbolista, ¿qué le atrajo del Córdoba Futsal?

-Mi última etapa es en Palma. Tuve varias opciones económicamente superiores, pero hablé con Josan y me enseñó cómo es el club. Creo que este club tiene potencial para seguir creciendo y por qué no, jugar play off y Copa de España. Mi objetivo aquí es jugar play off y Copa de España. Además, Córdoba es una ciudad en la que se vive muy bien. Para mí no es un paso atrás. Ojalá dentro de unos meses estemos hablando de que el Córdoba juega el play off.

-¿Puede un club humilde como el Córdoba Futsal pelear con los grandes?

-Me estoy dando cuenta de que el club está creciendo, aunque tiene cosas que mejorar como todos. Córdoba es una ciudad a la que le gusta el fútbol sala y en ella se pueden hacer grandes cosas si todos juntos lo intentamos subir para arriba. Tan solo le falta un poco más de que el pabellón se llenase todos los partidos, eso sería increíble. El año pasado me quedé con un mal sabor de boca porque no venía la gente, también merecido porque tuvimos una racha muy mala. Este año desde el primer día nos están apoyando.

-Y por último. ¿Qué le pide a este 2024?

-En lo personal que mi familia siempre esté bien y pueda disfrutar de mis hijas y de mi mujer. Y en lo deportivo siempre lo primero es no lesionarse. Ojalá podamos jugar un play off porque sería un paso muy grande para los jugadores y para el Córdoba Futsal y su crecimiento que es lo importante.