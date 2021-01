Duro castigo para el Salerm Puente Genil ante el Castilleja (1-1)

Un punto que sabe a poco. El Salerm Puente Genil sufrió un duro castigo ante un Castilleja que niveló el pleito en la recta final con un polémico penalti. Wojcik estableció la igualada y dejó sin triunfo a un conjunto pontano que encadena dos jornadas seguidas sin ganar pero que se mantiene tercero en la clasificación del subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Tras el duro revés ante el Córdoba B (1-3), Diego Caro, con todos sus jugadores disponibles, introdujo hasta cinco cambios en el once inicial, dando entrada a Manolo Cano, Christian López, Iván Henares, Salva Vegas y Félix Chenkam por Carmona, Migue García, Jorge García, Diego Canty y Ezequiel Lamarca. Además, el técnico villarrense hizo un cambio táctico defensivo para hacer frente a las reducidas dimensiones del Antonio Almendro.

Tras unos primeros minutos de tanteo, fue el Castilleja el primero que llegó con peligro al área pontana, pero Solís no atinó entre los tres palos. Poco después, el Salerm, por medio de Christian López, también lo intentó pero su disparo salió por encima del larguero. En la primera mitad, hubo exceso de centrocampismo y pocas llegadas de ambos equipos. De hecho, los pontanos no estuvieron cómodos en un partido muy trabado.

Tras el receso, cambió todo muy pronto. Sólo se llevaban cuatro minutos de esta segunda mitad cuando Armenta cometió una pena máxima. El colegiado, además, expulsó al zaguero del cuadro sevillano con roja directa. Iván Henares transformó el penalti y adelantó a los de Diego Caro. Tras el 0-1, Salva Vegas pudo poner tierra de por medio pero se topó con un gran Tomás.

En la recta final, el colegiado anuló un tanto a Félix Chenkam y otro a Wojcik. Ezequiel Lamarca no atinó para el 0-2 y al final los pontanos lo pagaron caro. Ferrera Macías decretó una pena máxima en el área cordobesa, que poca gente vio. La acción desató las protestas del Salerm Puente Genil, que no entendieron lo que señaló el árbitro. Wojcik no falló y puso la igualada en el marcador. No hubo tiempo para más y el conjunto de Diego Caro, que encadena dos partidos sin ganar, se quedó sin triunfo. Aún así, se mantiene tercero en la clasificación.

Ficha técnica

1 - Castilleja: Tomás; Fidel, Armenta, Alfonso, José Luis, Morillo, Pitero (Pulet, 73'), Solís, Pavón (Pedro Jiménez, 62'), Lora y Wojcik.

1 - Salerm Puente Genil: Álvaro García; Edu Chía, Núñez, Manolo Cano (Yona, 79'), Siles; Gato (Migue García, 65'), Germán, Christian López (Ezequiel Lamarca, 79'), Iván Henares; Salva Vegas (Diego Canty, 56') y Felix Chenkam.

Goles: 0-1 (50') Iván Henares, de penalti. 1-1 (87') Wojcik, de penalti.

Árbitro: Ferrera Macías (Huelva). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Lora, Guille Solís y José Luis, y a los visitantes Salva Vegas, Edu Chía, Diego Canty, Siles, Manolo Cano y al técnico Diego Caro. Expulsó con roja directa al local Armenta (49').

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en el Antonio Almendro.