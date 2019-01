Mala jornada en División de Honor Juvenil con empate del Córdoba y derrota del Séneca

No se puede considerar buena la jornada en División de Honor Juvenil. El Córdoba no pudo pasar del empate (0-0) en su visita a La Cañada en un partido en el que los locales trabaron el partido desde el pitido inicial, impidiendo que los blanquiverdes disfrutaran de ocasiones de peligro. Por su parte, el Séneca vio como el Tomares le remontó el tanto inicial de Manu y acabó cediendo la derrota (2-1) que le cuesta quedarse como farolillo rojo en solitario de la clasificación aunque tiene un encuentro menos disputado.

En lucha con un rival muy necesitado

El Córdoba no pudo pasar del empate sin goles en su visita a La Cañada, equipo en situación muy complicada, no en vano anda metido en zona de descenso. El cuadro local trabó el partido desde el inicio en el centro del campo, buscando no pasar apuros en su área y llegar a la rival en rápidos contragolpes.

El conjunto blanquiverde no pudo en ningún momento superar el entramado defensivo y reservado de los malagueños, por lo que tampoco disfrutó de ocasiones. Quizás el miedo a perder en uno y otro equipo dificultó a ambos las aproximaciones a las áreas contrarias, por lo que los porteros fueron meros espectadores durante los 90 minutos de juego.

Una remontada muy peligrosa

El Séneca, que se adelantó en el marcador en el arranque del primer tiempo, vio como el Tomares le daba la vuelta al marcador en el tramo final dejando a los rojinegros colistas en solitario, aún cuando tienen un partido menos jugado.

El cuadro senequista mantuvo el dominio en el primer acto ante un rival que se replegó para salir a la contra. En un robo de balón de Juan, Miguel cedió a Manu para hacer el 0-1. Tras el descanso, el equipo sevillano adelantó líneas y con juego directo metió atrás al Séneca. Con todo, Raulinho pudo sentenciar antes de que el Tomares remontara en el tramo final.

Sólo el Córdoba logra el triunfo en Liga Nacional

Sólo el Córdoba logró el triunfo en Liga Nacional Juvenil. Los blanquiverdes vencieron 2-1 al Sporting de Ceuta. Tras un primer periodo algo igualado, dos acciones a balón parado, una falta directa y un penalti. ambos lanzados por Caba, pusieron en ventaja al conjunto cordobesista. En los minutos finales, y en inferioridad numérica, marcó el conjunto caballa y dio emoción al final del duelo.

El Don Bosco, que vencía al Algeciras en el ecuador del segundo tiempo, acabó viendo como el Algeciras daba la vuelta al marcador (2-3) y se llevaba los tres puntos de Noreña, dejando a los cordobeses con solo tres puntos por encima del peligro.

Por su parte, el Villanueva le plantó cara al líder de la categoría, el Betis, aunque finalmente, en dos errores defensivos, uno a la media hora y otro a la hora de juego, encajó dos goles que le costaron la derrota (0-2), manteniéndose como farolillo rojo de la tabla.