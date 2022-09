Dimas Carrasco: "Es el momento de aspirar a ser campeón"

Ambicioso y con ganas de dar el salto a Segunda RFEF con el Ciudad de Lucena. Dimas Carrasco, que arranca su cuarto curso en la entidad aracelitana, atiende a el Día con un mensaje positivo. "Vamos a luchar por esa primera plaza", destaca un entrenador sevillano que dice estar cansado "de quedarse con la miel en los labios" con tanto play off.

-¿Qué balance hace de pretemporada? ¿Le hubiera gustado tener mejores resultados?

–Tengo claro una cosa y es que esto tiene un proceso. Al aficionado le gusta que los resultados de pretemporada sean buenos, pero en los cuatro años que llevo en Lucena nunca han sido así. Conjuntar un nuevo equipo, 14 jugadores nuevos, un nuevo modelo de juego, entiendo que Choco juega en el Talavera de una forma y Dani Espejo juega en el Zamora de otra, conjuntar todo este tipo de jugadores a un nuevo modelo de juego es muy difícil y todo tiene un proceso. La gente espera que se le de a un botón y a partir de ahí que todo empiece a funcionar, pero eso no es lo que ocurre en la realidad. Estamos contentos porque vemos un proceso muy rápido de crecimiento dentro del equipo. Lo hemos visto en diferentes situaciones, dominando el partido, siendo dominado e incluso el otro día con un jugador menos, y en todas las situaciones el equipo ha respondido. El crecimiento es positivo e independientemente de los resultados, donde no hay tres puntos en juego, pues a todos nos hubiera gustado cosechar victorias, pero no es lo que toca. Toca crecer, toca aprender y es en el proceso en el que estamos.

–Equipo prácticamente nuevo, con solo cuatro renovaciones, ¿contento con lo que tiene en la plantilla?

–Este es el pan de cada día. Cada año el club está revalorizado por llegar a cotas altas. Somos un club humilde y hasta nueve jugadores han promocionado a una categoría superior. Entendemos que hay que hacer un equipo nuevo. Solo cuatro renovaciones, nos hubiera gustado mucho más, pero no ha podido ser. A partir de ahí, han venido jugadores de un nivel importante y estoy muy satisfecho con lo que ha firmado la dirección deportiva. Entiendo que pueden faltar un par de piezas, estamos esperando a alguna oportunidad de mercado, pero no vamos a ir a por ella. Vamos a esperar a que vengan porque somos un club referente en el Grupo X y cualquier jugador de categoría superior se va a dirigir a nosotros. Estamos en búsqueda de un pivote que nos refuerce esa posición y también de un extremo que nos dé más mordiente para que esos jugadores que tenemos en esas posiciones puedan tener una competencia interna positiva.

-Un mercado en el que el Ciudad de Lucena ha traído jugadores de Primera y Segunda RFEF, objetivo importante el de este curso.

–Se han dado circunstancias muy positivas este año con respecto a esos fichajes. Todo han sido circunstancias. Choco, una situación personal le ha invitado a fichar por un equipo de la zona y ha elegido por nosotros. En una situación similar se ha encontrado Espejo. Son jugadores de una categoría superior y por una circunstancia han decidido fichar por el Ciudad de Lucena. Nosotros hemos decidido aprovechar esa situación y dentro de lo que nos marca la junta directiva, en cuanto al nivel económico al que podamos acceder, hemos podido hacer unos fichajes importantes. Que tengamos buenos jugadores, no significa que tengamos buen equipo. El equipo hay que empezar a trabajarlo ahora. Hay que construir una base sólida, hay que intentar que todos los jugadores jueguen el mismo modelo de juego y a partir de ahí crecer como equipo. El tener buenos jugadores no te da el billete directo de ascenso a Segunda RFEF. Vamos a ir poco a poco, sabemos que tenemos buenos mimbres, pero hay que hacer un equipo y eso se consigue con el tiempo.

–¿Ha servido la Copa RFAF para que llegue bien el equipo a esta primera cita ante el Córdoba B?

–Hemos tenido bastante tiempo de preparación, aunque nos hubiera gustado algo más porque, con respecto a otros años, las pretemporadas, aunque sean de seis o seis semanas y medio, vienen precedidas de tres meses prácticamente donde los jugadores no compiten y es un periodo largo. Antes me acuerdo perfectamente que las liguillas se disputaban al final de junio y este año nosotros acabamos en mayo, con lo cual son muchos meses los que se tira el jugador sin competir. Nos hubiera gustado alguna semana más de preparación. Creo que estamos preparados, hay que empezar a competir y ya hay puntos en juego. A medida que vayamos compitiendo, veremos la mejor versión del equipo. No espero la mejor versión para esta primera jornada, pero hay puntos en juego y hay que intentar hacerlo lo mejor posible.

-En la presentación del proyecto habló de ser campeones.

–Sí, nosotros vamos a intentar luchar por esa primera plaza, pero al igual que nosotros hay muchos equipos. Está el Xerez, que al final siempre se refuerza bien; ha aparecido el Coria, que con jugadores de la capital de Sevilla siempre se refuerza y hace buen equipo; lo mismo que el Gerena, Puente Genil, el filial del Córdoba, el Sevilla C… Siempre hay una alta gama de equipos que van a pelear por la zona alta y nosotros evidentemente somos uno de ellos. Vamos a intentar luchar por ser campeón porque es el sentir de la afición, de la junta directiva y del cuerpo técnico. Estamos cansados de jugar play off y quedarnos con la miel en los labios. Vamos a intentar entrar por la vía directa, lo vamos a intentar pelear y si no es por la vía directa, será por el play off. Es el momento de atacar o aspirar a ser ese campeón que nos dé ese ascenso directo a Segunda RFEF.

–Este año hay 5 equipos de Córdoba en el Grupo X, todo un salto.

–La provincia de Córdoba está en auge en Tercera RFEF, pero tenemos que dar un paso al frente. Una vez que el Córdoba CF está en Primera RFEF, hay una vacante en Segunda RFEF de equipos cordobeses que deben meterse. Nos tenemos que meter nosotros. Puede ser el aliciente de dar ese salto de categoría, que uno de los equipos cordobeses pueda estar ahí. El Pozoblanco ha hecho buen equipo, Puente Genil, el Córdoba B… el Grupo X es muy competitivo. No hay un coco como el Recreativo, pero la categoría sigue siendo difícil y no habrá partido fácil.

-Llega el Córdoba B en esta primera jornada, todo un partidazo.

–Cada partido para nosotros debe ser un partidazo, ya sea el Córdoba B, el Conil o el Bollullos. Tenemos que vivir cada partido con la máxima ambición. Es cierto que, a priori, vamos a pelear por la zona alta. Empezar así es importante. Ya lo vivimos el año pasado y perdimos en El Arcángel. Esperemos devolver la moneda y tener un arranque liguero muy positivo.

–El objetivo también para por hacer un fortín el estadio Ciudad de Lucena.

–Lo tenemos claro. El año pasado dimos un paso importante fuera de casa porque ganamos siete partidos. Tenemos que hacernos fuerte en casa, no podemos dejar escapar puntos, pero tenemos que mejorar los números de visitantes porque queremos optar a lo máximo y lo máximo es ser campeón.

-¿A qué equipos ve peleando por lo máximo?

–A muchos. Veo al Córdoba B, veo al Coria, al Gerena, al Xerez, al Puente Genil… aquí no hay tregua. Todos los equipos te pueden hacer daño. En el momento que te relajas, estás perdido.

–¿Cuál es el objetivo de los hermanos Carrasco para la 22-23?

–Ser mejor cada día. Yo lo tengo como reto personal. Yo intento ser mejor entrenador cada día. Eso hace que todo lo que esté a mí alrededor mejore. Quiero que mejoren las instalaciones, quiero sea mejor el utillero, los jugadores…En ese reto personal de mejorar yo mismo, hago que mejoren el resto. Si me he quedado en Lucena con la cantidad de ofertas que hemos tenido de Segunda RFEF, es porque veo un sitio estable con mucho mimbre para poder ascender de categoría y hacer cosas ya no en Tercera, si no en Segunda RFEF de podar optar a algo más. En ese reto personal estamos, en el de intentar llevar al club lucentino a lo más alto posible.