Diego Caro: "Hemos intentado hacer un equipo competitivo al máximo"

Con el objetivo prioritario de "sacar jugadores para el primer equipo", Diego Caro, que arranca su segundo ejercicio al frente del filial del Córdoba CF, reconoce a el Día que también van a pelear "por estar lo más arriba posible". El técnico villarrense, con pasado en el Salerm Puente Genil y en el Ciudad de Lucena, indica que "si Córdoba tiene cinco equipos en el Grupo X de Tercera RFEF es porque empiezan a hacerse las cosas bien"

–¿Qué balance hace de la pretemporada?

–Las sensaciones en pretemporada normalmente pueden ser buenas o menos buenas sobre todo cuando tienes un equipo donde viene tanta gente nueva. Es verdad que la actitud al trabajo ha sido inmejorable, pero en los conceptos poco a poco. Al final tan solo ocho futbolistas ya nos conocían y sabían nuestra metodología y estilo de juego y los otros 13 han tenido que empezar de cero con ellos. Ha habido buenas sensaciones en cuanto al tema del trabajo, pero hemos tenido que ir engranando esos jugadores para que ahora cuando empiece la liga estén los más preparados posibles.

–¿Qué le dice el plantel que tiene?

–Lo que hemos intentado tanto dirección deportiva, dirección de cantera con David Ortega y Rafa Herrerías y cuerpo técnico es componer una plantilla que la pudiéramos acercar al primer equipo. Entonces hemos intentado que los jugadores que se quedaran, que hubieran dado un buen nivel el año anterior, y los que vienen nuevos, que hayan jugado lo máximo posible en Segunda RFEF dentro de las posibilidades nuestras del club o que hubieran sido punteros de Tercera RFEF. Estamos contentos con la plantilla que se ha compuesto, aún nos queda una ficha libre y vamos a empezar la competición y a ver cómo responde el equipo. No se si es mejor o peor que la de la temporada pasada, pero eso lo dirá la competición. Lo que sí será es un equipo competitivo con total seguridad.

–Con todos los jugadores que han llegado de superior categoría el objetivo es pelear por cotas altas.

–El objetivo principal nuestro no varía con respecto a la temporada anterior. Nosotros lo que queremos es sacar jugadores para el primer equipo. Somos un equipo filial, dependiente y nuestro primer objetivo tiene que ser ese. Plantear jugar un play off y no sacar ningún futbolista no tendría mucho sentido en un equipo filial. Ponemos de ejemplo a Manolillo, un futbolista que hace dos temporadas jugó dos partidos en Tercera División de titular, que la campaña pasada ya compitió 29 o 30 partidos con nosotros y que esta pretemporada ha estado con el primer equipo como uno más. Ese es un claro ejemplo de nuestro objetivo. O Christian Delgado, que viene del Málaga de División de Honor donde no lo renuevan para el Málaga B, empieza a jugar con nosotros y termina esta pretemporada jugando partidos como el de Linares o Pozoblanco, siendo uno más de la primera plantilla y entrenando con ellos diariamente. Ese es nuestro objetivo, sacar muchos jugadores como Manolillo o Christian Delgado. Ese es el objetivo prioritario y se saca compitiendo, y si competimos bien se reflejará a nivel clasificatorio y ahí esperamos estar bien clasificados. Si puede ser, mejorar la temporada anterior, que eso sería disputar un play off.

–Queda una ficha libre y el club pensó en Samu Delgado, ¿cómo está la situación?

–Está todo igual que hace una semana. Es cierto y ya lo dijo Javier que el club se lo había propuesto a Samu. Viene de una lesión de larga duración y el Córdoba está por la labor de ayudarle e intentar que vuelva a ser el Samu que todo hemos visto y conocido anteriormente. Si puede ser a través del filial, encantados. Sería para nosotros un orgullo tener a Samu Delgado dentro de nuestra plantilla, poder ayudarle, poder hacer que vuelva el Samu de temporadas anteriores.

–Si Samu Delgado dijese que no, la opción es firmar a otro jugador.

–Ahora no es fácil firmar porque los equipos están bastante avanzados y no es un mercado fácil. Si no viniese Samu, deberíamos ir a por un jugador de ataque, un delantero o un jugador ofensivo de banda. Eso es lo que nos falta para completar el equipo que tenemos.

–El Grupo X es siempre duro y de nuevo muy igualado para esta temporada.

–Va a ser un grupo complicado. Tengo la suerte de tener experiencia en este grupo y se que todos los años es un grupo muy difícil y te lo marca que año tras año ascienden equipos del Grupo X a Segunda RFEF y antes a Segunda B, y siempre se mantienen y hacen buenas clasificaciones. Eso te dice que el Grupo X de Tercera RFEF tiene un nivel muy alto y muy competitivo. Se han compuesto plantillas muy buenas, con presupuestos muy importantes y hay que competir domingo tras domingo. Nosotros el tema presupuestario mantenemos el mismo del año pasado y hemos intentando hacer un equipo competitivo al máximo.

–Es una alegría que Córdoba cuente con cinco equipos en el Grupo X.

–Sí. Es señal de que se están haciendo las cosas bien. Si miramos atrás siempre había uno, dos o tres equipos y este año con el ascenso del Espeleño Córdoba tiene cinco equipos y empiezan a verse que las cosas se hacen bien. Ojalá que los cinco disfrutemos de una buena temporada.

–¿Cómo ve al resto de equipos cordobeses?

–El Ciudad de Lucena, por presupuesto y nivel de jugadores, es el firme candidato a ascender. Es el equipo que más ha invertido. Lleva tres años quedándose en el play off. Este año lo vuelven a intentar y es uno de los más firmes candidatos. El Salerm Puente Genil quiere volver a jugar el play off y se ha reforzado con jugadores bastante interesantes de la categoría. El Pozoblanco ya sabemos lo competitivo que es el equipo del Valle de Los Pedroches. Con Cobos allí le mete una intensidad extra en su campo. Creo que no pasará apuros y en el momento que saque más puntos fuera de casa que la temporada pasada también puede estar arriba. Y Espeleño es una incógnita porque es un recién ascendido. Va a depender de cómo se adapten a la categoría. Si son capaces de adaptarse rápido y a sacar puntos, habrá que tenerlo en cuenta porque me consta que Quero trabaja muy bien y que va a ser un equipo difícil de batir en casa.

–Aparte de los equipos cordobeses, ¿a qué equipos ve arriba en la pelea?

–El Xerez CD, por historia y por el equipo que ha firmado, debe estar arriba. El Gerena ha hecho buen equipo y luego siempre está el equipo que te sale y que este año puede ser el Conil o el Antoniano. Hay un ramillete de conjuntos ahí, que puede sumarse a jugar el play off. En el Grupo X son 16 equipos y cualquiera te puede ganar en cualquier campo. Seguro que sale un equipo sorpresa.

–El primer partido será ante el Ciudad de Lucena, el máximo aspirante al ascenso.

–Sí, un partido de máxima dificultad y bonito. Derbi, un buen campo, dos equipos que le gustan jugar al fútbol y es un rival que es un claro rival al ascenso directo. Será un domingo de buen fútbol.

–¿Cuál es el objetivo de Diego Caro para esta temporada?

–El mismo que el del club. Creo que debemos ir de la mano. Sacar jugadores para que debuten con Germán en el primer equipo. Si luego la competición nos da un play off, lo vamos a pelear y vamos a intentar quedar lo más arriba posible.