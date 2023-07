El Deza-Box 77 Racing Team, con buenas sensaciones antes de la quinta ronda del Mundial de Superbikes

Sin apenas descanso, el Deza-Box 77 Racing Team junto a su piloto astigitano, Pepe Osuna, se desplazan a tierras checas, para disputar la quinta ronda del WorldSBK para SSP 300 en el circuito de Most. Ya la ronda italiana de Imola dejó grandes sensaciones para la escuadra, con dos remontadas épicas y con el trofeo de vuelta rápida de carrera.

El piloto, que se enfrentó a la cuarta ronda en un circuito completamente nuevo para él, supo sobreponerse. No solo completó dos grandes carreras, sino que dejó su nombre escrito como el más rápido de la segunda manga cuando aún se encuentra en un año de aprendizaje y adaptación, descubriendo nuevos trazados en los mismos fines de semana de carreras. Además, lo hizo tras una caída en la primera carrera del sábado cuando había remontado más de diez posiciones, una caída que, sin duda, no dejó ni la más mínima consecuencia física ni en cuanto a confianza.

En esta ocasión, la sede de la quinta ronda del año le resultará algo más familiar, tras haber realizado la carrera del Campeonato Alemán hace un mes a modo de entrenamiento, con la colaboración del equipo GP3AD11. Las sensaciones fueron muy positivas, el trabajo técnico en cuanto a set up muy fructuoso y, por tanto, y a pesar de la gran rivalidad e igualdad demostrada esta temporada en la categoría, se espera otro paso adelante durante el desarrollo del fin de semana de carreras.

Las condiciones climáticas son las que de nuevo darán el toque de incertidumbre, sobretodo en la jornada del viernes de entrenamientos libres. A pesar de tratarse de la última carrera antes del parón veraniego, las predicciones son algo cambiantes con algunas posibilidades de lluvia y temperaturas medias, lo que, de nuevo, hará que la estrategia entrenamientos resulte ser la clave del fin de semana de competición, en el único y breve cronometrado sobretodo.

"Me siento muy confiado en un circuito en el que me adapté muy rápido, y en el que disfrutamos de muy bonitas carreras en el Campeonato Alemán, con parte de los rivales del Mundial que suelen estar en el grupo delantero. De nuevo, y con una variable más en juego, la posible lluvia, los cronometrados serán la clave. Tenemos en mente el gran trabajo que llevamos realizando en lo que va de año, pero tenemos claro también que necesitamos clasificar un poco mejor para no tener que remontar tanto en las carreras", precisó el piloto.

"No es un trabajo fácil, la gran rivalidad de la categoría, junto al poco tiempo y mucho tráfico en pista, hace que unas cuantas décimas impliquen muchos cambios de posiciones. Tengo las ideas claras, la motivación por las nubes, y estoy dispuesto a dar otro paso adelante en este nuevo fin de semana de carreras", continuó Pepe Osuna en la previa a la carrera.

Como de costumbre, el viernes estará conformado por dos entrenamientos libres. El sábado habrá un único entrenamiento cronometrado y la primera de las carreras. El domingo será día del warm up y la segunda de las mangas, todo televisado en Eurosport, DAZN, Videopass de Superbikes y Teledeporte.