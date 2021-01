El Deportivo Córdoba retoma la liga en un duelo desigual ante el Hércules de Ceuta

Vuelve la competición para el Cajasur Deportivo Córdoba. El conjunto cordobés retoma la liga después de dos semanas de parón por las fiestas navideñas y lo hace recibiendo este sábado al Hércules de Ceuta (Vista Alegre, 13:30), en un duelo que se presume bastante desigual si atendemos a lo visto en la primera vuelta.

El cuadro cordobés alcanzó el ecuador de la primera fase liderando el subgrupo 3B junto al Atlético Torcal, ambos con siete victorias y una derrota. El Hércules de Ceuta, por su parte, solo ha podido ganar uno de los seis encuentros que ha disputado por el momento. La diferencia de nivel entre ambos equipos la ejemplifica el 2-8 que las cordobesas endosaron al cuadro norteafricano en la primera jornada de liga, lo que en principio señala un claro favoritismo para las de Juanma Cubero en Vista Alegre.

Pese a ello, el Deportivo Córdoba no quiere confiarse y jugará con todo su arsenal para empezar el nuevo año de la mejor manera posible. El técnico del conjunto cajista solo echará en falta a África Lozano, que aún no está al cien por cien físicamente para regresar tras su lesión. El cuerpo técnico prefiere ser cauto y no forzará el regreso de una jugadora importante hasta que no esté plenamente recuperada.

La mejor noticia para el Deportivo Córdoba es que podrá contar por fin con público en Vista Alegre, después de varios meses jugando a puerta cerrada por la situación sanitaria generada por la pandemia. Un máximo de 200 aficionados podrán seguir en directo las evoluciones del conjunto cajista, lo que a buen seguro significará un refuerzo para la moral del equipo cordobés.