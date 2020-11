El Córdoba B se queda a medias y se tiene que conformar con un punto ante el Castilleja (0-0)

El Córdoba B no pudo con el Castilleja y se tuvo que conformar con un reparto de puntos que no dejó muy contentos a los blanquiverdes. No hubo segunda victoria seguida en casa y el filial se marcha a su jornada de descanso con siete puntos en su casillero, los mismos que suma su rival de hoy, y lejos de la zona noble del subgrupo B del Grupo X de Tercera División.

Mermado por las bajas de Julio Iglesias, Moyano, Luismi Redondo, Alberto del Moral y Javi Romero, Germán Crespo se quedó también a última hora sin Juliaan Laverge por una infección en el ojo. De este modo, sin porteros del filial, el juvenil Eric Puerto, que ya debutó en Tercera División el curso pasado, tomó la alternativa bajo palos en este ejercicio. No fue el único cambio en el once del técnico cordobesista, que dio entrada a Ale Marín, recuperado de sus molestias físicas, y a Migue Gómez, ambos con pasado precisamente en el Castilleja.

Con la moral elevada tras la victoria ante La Palma, los blanquiverdes buscaron repetir el guion de todos los encuentros disputados hasta la fecha en El Arcángel, donde se adelantaron a las primeras de cambio. No fue así en esta ocasión, aunque lo tuvo muy cerca. Sólo se llevaban cuatro minutos de juego cuando Álex Sánchez recogió un disparo desde la frontal de Puga pero su tiro lo sacó el meta hispalense. Fue el primer aviso.

Con el paso de los minutos se vio que el filial llevaba el control del duelo ante un Castilleja bien atrincherado atrás, con una defensa de cinco que plantó Alejandro Ceballos, y buscaba salir con rápidas contras. Eso hizo que el Córdoba B no encontrase muchos huecos, a pesar de sus intentos por llegar al área de Adri. A la media hora de juego, Marcelo probó con un tiro desde la frontal que atajó sin problemas el meta hispalense. Acto seguido, un potente chut de Ale Marín salió fuera tras tocar en un defensor.

En los minutos finales de la primera mitad, el conjunto cordobesista, que no sufrió en defensa en ningún momento, estuvo cerca de adelantarse pero el disparo de Ale Marín encontró la gran respuesta de Adri. Así se llegó al descanso -por primera vez sin goles en El Arcángel- y con las espadas en todo lo alto para la segunda parte.

Tras el paso por los vestuarios, el filial tuvo muy pronto su primera gran ocasión. Solo se llevaban dos minutos de juego cuando Diego Domínguez, tras un medido centro de Puga, se topó con la buena intervención del meta visitante. Poco a poco, el Castilleja fue estirando algo más las líneas. Armenta probó con un tiro desde la frontal que atajó sin problemas Eric Puerto.

A pesar de que los blanquiverdes dominaban y entraban por ambas bandas, no terminaban de culminar sus ocasiones. Esto motivó que Germán Crespo moviese el banquillo y diese entrada a Diego García y Felipe Veloso por Marcelo y Diego Domínguez. No tocó nada en su sistema el técnico cordobesista pero refrescaba así su once.

Con el Castilleja dando un pasito más ofensivo, Germán Crespo decidió de nuevo agitar su equipo con la entrada de Fran Gómez y Tellado por Ale Marín y Núñez. Estos cambios llevaron a Puga al lateral derecho y a Iván Navarro a la mediapunta. Tocaba cambiar la dinámica de un encuentro que el cuadro hispalense empezó a controlar, incomodando así al filial. De hecho, una mala ejecución final de Guille impidió meter en más aprietos a Eric Puerto con su lanzamiento.

El partido había cambiado de bando y era el Castilleja el que se encontraba más cómodo, mientras el filial achicaba el agua como podía. Desconectado en el centro del campo el Córdoba B, los hispalenses veían más cerca la recompensa final. Sin embargo, tras unos minutos polémicos que acabaron con Germán Crespo en la caseta, fue Tellado el que estuvo más cerca de poner el 1-0 pero su lanzamiento se fue fuera tras tocar un defensor visitante. A pesar del último arreón local, ya no se movió el marcador y el filial se tuvo que conformar con sumar un punto ante el Castilleja.

Ficha técnica

0 - Córdoba B: Eric Puerto; Núñez (Tellado, 71'), Álex Sánchez, Visus, Meléndez; Marcelo (Diego García, 59'), Migue Gómez; Puga, Ale Marín (Fran Gómez, 71'), Iván Navarro; y Diego Domínguez (Veloso, 59').

0 - Castilleja: Adri; Álvaro Moro, Armenta, Alfonso, Emilio, Morillo; Borja, Guille (Horrillo, 88'), Pavón (Gordillo, 34'), Pedro (Varona, 59'); y Cascajo (Lora, 59').

Árbitro: González Sánchez (Málaga). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Iván Navarro, Meléndez y Visus, y a los visitantes Armenta, Guille y Emilio. Expulsó con roja directa al técnico local Germán Crespo (81') y al preparador físico local Melli (81').

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en El Arcángel. Antes del encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona.