El Córdoba B se queda a cero y pierde ante el Conil

El Córdoba B cosechó su segunda derrota consecutiva tras caer ante un Conil que toma aire en la zona baja de la clasificación del Grupo X de Tercera RFEF. Los gaditanos, que no jugaron en la cita anterior ante el Atlético Espeleño al no poderse desplazar por las protestas de los agricultores, sentenciaron el partido con dos goles casi seguidos en el arranque de la segunda mitad. Con esta derrota, el filial blanquiverde no podrá dar el salto a los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF.

Tras caer con claridad ante el Cartaya en la Ciudad Deportiva en la pasada jornada, el Córdoba B buscaba redimirse con un triunfo ante un Conil que estaba en la zona peligrosa de la clasificación. Al igual que sucedió ante los onubenses, Diego Caro pudo contar con los jugadores que están entrenando en dinámica del primer equipo, por lo que Adrián Vázquez, Álex López, Paco Fernández u Óscar Jiménez partieron en el once inicial dispuesto por el técnico villarrense.

En la primera mitad, los blanquiverdes dispusieron de dos ocasiones por medio de un Paco Fernández que no tuvo fortuna para poner el 0-1. En la primera, el meta local le adivinó el disparo. Sin embargo, en la segunda, fue el palo de la portería del Conil el que evitó que el filial cordobesistas se adelantase en el Antonio Pérez Ureba ante un Conil que no bajó los brazos en ningún momento.

Tras el paso por los vestuarios, el partido se le puso de cara pronto a los locales. Ibrahima anotó el 1-0 a los 13 minutos de juego de esta segunda mitad. El gol fue un jarro de agua fría para los de Diego Caro, que encajaron el segundo apenas cinco minutos después. Elías puso tierra de por medio y hundió a un Córdoba B que en un abrir y cerrar de ojos se le complicó mucho el encuentro en el Antonio Pérez Ureba.

Pese a los intentos de los blanquiverdes por meterse en el partido, no estuvieron finos en los metros finales ni tampoco de cara a puerta. Al final, el Conil logró una victoria que le da alas en su lucha por la permanencia en el Grupo X de Tercera Federación, mientras que el Córdoba B volvió a quedarse sin gol, lo que supuso su segundo revés seguido antes de medirse el próximo sábado 24 de febrero en la Ciudad Deportiva al Utrera (12:00).