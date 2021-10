El Córdoba B tira de oficio para vencer a un correoso Conil (1-0)

Un tempranero tanto de Rober dio los tres puntos a un Córdoba B que tuvo que tirar de oficio para deshacerse de un correoso Conil. Los gaditanos, a pesar de jugar en inferioridad numérica desde el minuto 24 de la primera mitad, no dieron el partido por perdido y dieron batalla a un filial que sufrió más de lo esperado por no rematar la contienda en alguna de las ocasiones que dispuso. Los de Diego Caro vuelven a la senda triunfal y se mantienen invictos en casa, donde no han encajado ningún tanto en los tres envites jugados.

Tras perder ante el Xerez CD en la anterior cita (1-0), el Córdoba B tuvo que hacer frente también a las bajas. A las conocidas de Mosquera, Guti, Tala, Naranjo y Abreu, se unieron también las de Christian Delgado y Ale Marín, que estarán en la órbita del primer equipo de cara al envite de Copa RFEF ante el Juventud de Torremolinos de este miércoles. Ante este panorama, Diego Caro hizo dos cambios, al dar entrada a Álex Duran y Joaquín por Jan y Ale Marín.

Pronto se le puso el duelo de cara al filial cordobesista. Sólo se llevaban cinco minutos de juego cuando Rober puso el 1-0. El ex del Utrera cabeceó al fondo de la red un balón que se estrelló previamente en el larguero tras un disparo de Juanma Bernal. Sin embargo, el tanto no amilanó a los gaditanos, que intentaron controlar el balón ante un equipo blanquiverde que aguantó bien. Revi fue el primero en probar a Tarrés.

Antes de llegar a la media hora de juego, el Conil se quedó con diez por la expulsión por doble amarilla de Cristian Ruiz. A pesar de jugar en inferioridad numérica, los gaditanos no se vinieron abajo. Iván Martínez y Joaquín probaron fortuna para intentar ampliar diferencias, pero los visitantes lo intentaron con un remate de Kiko que sacó Tarrés.

En la recta final de la primera mitad, los blanquiverdes pudieron encarrilar el envite. Castillo puso un medido centro desde la banda derecha, pero el cabezazo de Rober lo sacó Fran. Del 2-0 se pudo pasar al 1-1 porque también estuvo cerca el empate del Conil, pero Kiko se encontró con una enorme respuesta de un seguro Lluís Tarrés.

Tras el paso por los vestuarios, los dos equipos hicieron cambios. El Córdoba B dio entrada a Jan por Burgos, que tenía ya una amarilla. Por su parte, el Conil hizo un doble cambio para intentar mantener el tipo en esta segunda mitad, al dar entrada a Orihuela y Cancelo Heredia. Fue el propio Orihuela el que metió el susto en el cuerpo con una falta que se fue por encima del larguero.

Los gaditanos, a pesar de jugar con diez, plantaron una dura batalla a un Córdoba B que tuvo que sudar en esta segunda parte. Y eso sucedió porque no acertó a sentenciar el pleito. El meta visitante se convirtió en el claro protagonista, al salvar a su equipo en varias ocasiones. Primero fue a un disparo de Rober. Poco después, Joaquín y Juan Andrés, que tuvo una doble oportunidad, se estrellaron contra un enorme Fran.

Con el Conil vivo, tocó aguantar también atrás. Tarrés se llevó un sobresalto con un centrochut de Gonzalo que tuvo que sacar a saque de esquina. En los minutos final, el meta cordobesista sacó también un disparo de Javi Gómez. Los gaditanos iban a por el empate, mientras el filial pudo sentenciar en una contra, pero los juveniles Salvi y Marín no atinaron a batir a Fran. Fue la última. No hubo más. Los tres puntos se quedaron en la Ciudad Deportiva, donde los de Diego Caro siguen invictos e imbatidos, al sumar siete puntos de nueve posibles y no encajar ningún tanto. Con 11 puntos, vuelven a mirar a la zona noble antes de medirse al potente Gerena.