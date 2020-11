El Córdoba B suma otra igualada en Lepe ante el San Roque (0-0)

La victoria se le resiste al Córdoba B. Los blanquiverdes, que merecieron mejor suerte, no pudieron pasar del empate sin goles ante el San Roque de Lepe, que cedió sus primeros puntos en su feudo tras dos victorias consecutivas. Con tres puntos de 15 posibles tras cinco jornadas disputadas en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, los de Germán Crespo siguen sin ganar, aunque encadenan dos jornadas seguidas sin perder.

Tras la igualada ante el Sevilla C (1-1), el filial blanquiverde contó con el refuerzo de Alberto del Moral, que entró de inicio en los planes de Germán Crespo. No fue el único cambio en el once inicial respecto al de la anterior cita, ya que Carlos Puga y Álex Marcelo también salieron desde el comienzo. Juan Luna, Migue Gómez y Núñez fueron los perjudicados y tuvieron que esperar su oportunidad desde el banquillo.

El San Roque, que había ganado sus dos duelos en casa, no era precisamente una perita en dulce. Fueron los blanquiverdes, con un disparo de Luismi Redondo, los primeros en crear cierto peligro. Acto seguido, Beke probó con un lanzamiento que salió fuera por poco.

El filial cordobesista controlaba el partido ante un San Roque que no estaba cómodo. Luismi e Iván Navarro no atinaron con los tres palos. Tampoco lo hizo el cuadro lepero en los últimos minutos de esta primera mitad, cuando emergió la figura de Javi Romero, que rechazó un disparo de Abeledo y tiró de reflejos de nuevo ante el cabezazo de Tommy Montenegro.

Tras el descanso, el Córdoba B siguió teniendo el balón ante un cuadro local que tuvo que mover rápido el banquillo. Puga y Moyano insistieron en el área onubense, pero fue Veloso el que no pudo finalizar entre los tres palos. La falta de pegada resultó otra vez un problema.

Pero los minutos pasaban y el San Roque apareció de nuevo por el área cordobesista. David Rodríguez metió el miedo en el cuerpo a los de Germán Crespo. Incluso, en la recta final, Fernandito dio otro aviso pero se topó con un gran Javi Romero. No hubo tiempo para más y ambos equipos se tuvieron que conformar con el reparto de puntos.

Ficha Técnica

0 - San Roque de Lepe: Robador; Juanjo Mateo, Beke, Antonio López, Juan Gómez (David Rodríguez, 55'), Joel, Camacho (Fernandito, 77'), Javi Medina, Adri González (Pablo Ortiz, 46'), Nacho Abeledo y Tommy Montenegro (Nané, 55').

0 - Córdoba B: Javi Romero; Carlos Puga (Diego Domínguez, 76'), Álex Sánchez, Ricardo Visus, Álex Meléndez, Alberto del Moral, Antonio Moyano (Diego García, 60'); Álex Marcelo (Núñez, 60'), Iván Navarro (Manolillo, 84'), Luismi Redondo y Felipe Veloso.

Árbitro: Naranjo Marín (Sevilla). Amonestó con cartulina amarilla a los locales Joel y Abeledo, y a los visitantes Alberto del Moral y Diego García.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de Liga en el subgrupo B del Grupo X de Tercera División, disputado a puerta cerrada en el Ciudad de Lepe.