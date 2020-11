El Córdoba B perdona y lo paga caro ante el Sevilla C (1-1)

A la cuarta, tampoco. La victoria se le resiste a un Córdoba B que sigue sin ganar tras empatar ante el Sevilla C en un encuentro en el que perdonó y lo terminó pagando muy caro. El filial blanquiverde, tras dos derrotas consecutivas, suma su segundo punto del curso, mientras que su homólogo sevillista estrena su casillero tras dos jornadas seguidas sin jugar y perder en la cita inaugural ante el Ciudad de Lucena.

Hubo expectación en la grada con la visita de varios excordobesistas como Diego Caro (Salerm Puente Genil), Javi Moreno (Pozoblanco), Rafa Navarro (Atlético Porcuna) o Miguel Linares (Linares), entre otros. En el palco, junto a Pablo Lozano, presidente de la RFAF, estuvo la dirección deportiva cordobesista encabezada por Miguel Valenzuela y Juanito, junto a los encargados de la cantera David Ortega y Rafa Herrerías. Tampoco se lo quisieron perder Juan Sabas, su cuerpo técnico y algunos jugadores del primer equipo como Manu Farrando, Berto Espeso y Alberto del Moral, que se dieron cita en el estadio antes de partir hacia Granada.

No se completó el aforo de 400 personas en El Arcángel, aunque hubo más presencia de seguidores blanquiverdes que en la cita anterior en casa ante el Salerm Puente Genil. Los que estaban tenían ganas de ver la primera victoria del Córdoba B. De inicio, hubo dos novedades en el once de Germán Crespo, aunque la más llamativa fue la entrada de Javi Romero por Juliaan Laverge en la portería. También entró Migue Gómez por Puga de inicio, para completar el doble pivote junto a Juan Luna. Moyano jugó escorado a la derecha para acompañar en la línea de mediapuntas a Luismi e Iván Navarro, mientras que Veloso estuvo en punta.

Muy pronto se le puso el encuentro de cara al filial cordobesista. Sólo se llevaban tres minutos de juego cuando Luismi adelantó a los de Germán Crespo. Mejor imposible para arrancar. Con el Córdoba B dominando, Meléndez probó fortuna con un tiro que repelió el larguero tras tocar lo justo la pelota Lolo Cortés. El Sevilla C se encontraba desbordado por el juego local. Acto seguido, un defensor sevillano sacó un lanzamiento de Núñez. Y antes de llegar a la media hora de juego, Luismi tuvo el segundo en sus botas pero su disparo se fue fuera tras tocar en un zaguero hispalense.

Con el paso de los minutos, el cuadro nervionense fue espabilando y el juego se niveló pero el debutante Javi Romero no tuvo serios problemas. Por su parte, antes de llegar al descanso, de nuevo Luismi lo intentó, pero su lanzamiento salió fuera por poco. 1-0 y poco premio para el filial blanquiverde tras finalizar la primera mitad.

Tras el receso, el Córdoba B no terminó de encontrar el juego de los primeros minutos ante un Sevilla C más crecido. Pronto llegó una jugada que marcaría el choque. Juan Luna cazó por detrás a Cristóbal y el colegiado pitó la pena máxima que se encargó de transformar Juanma. Tocaba empezar de nuevo. Además, el tanto sentó con un jarro de agua fría para los locales, a los que les costó volver a tomar las riendas del envite.

Con los cambios -debutó Diego García, el último fichaje realizado por el club- intentó Germán Crespo refrescar las ideas de sus jugadores. Y lo consiguió porque el filial blanquiverde en los últimos 20 minutos volvió a tener más protagonismo en el área hispalense. Luismi, a pase de Puga, tuvo el segundo pero se encontró con la gran estirada de Lolo Cortés. Poco después, Veloso volvió a toparse con el meta sevillano.

Los de Germán Crespo buscaban ese segundo tanto, pero no tuvieron fortuna de cara a puerta. Álex Sánchez cabeceó al palo un centro de Iván Navarro y su rechazo lo mandó Migue Gómez al larguero. El Sevilla C se defendía como podía ante un filial blanquiverde que siguió buscando ese merecido premio. En la recta final, Migue Gómez se volvió a encontrar con la intervención de Lolo Cortés, mientras que ya a la desesperada Tellado lanzó alto su disparo.

Al final, no tuvo recompensa el Córdoba B y se tuvo que conformar con sumar sólo un punto ante el Sevilla C, que se llevó su premio de El Arcángel. Los blanquiverdes, con dos puntos de 12 posibles, siguen sin ganar y deben reaccionar lo antes posibles para que el tren de cabeza no se le escape demasiado pronto. En Lepe ante el San Roque, los de Germán Crespo tienen una cita clave para lograr esa primera victoria.

Ficha Técnica

1 - Córdoba B: Javi Romero; Núñez (Puga, 69'), Álex Sánchez, Visus (Tellado, 60'), Meléndez; Juan Luna, Migue Gómez (Diego García, 78'); Moyano (Marcelo, 78'), Luismi (Diego Domínguez, 78'), Iván Navarro; y Felipe Veloso.

1 - Sevilla C: Lolo Cortés; Capitas, Marcos, Juanma (Diego, 86'), Jaime, Cristóbal (Alberto, 86'), Lolo Vázquez (Juan Andrés, 75'), Francis (Álvaro, 33') Ilies, Juanmi y Calero.

Goles: 1-0 (3') Luismi. 1-1 (59') Juanma, de penalti.

Árbitro: Sarmiento Núñez, de Jaén. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Visus, Tellado y Puga, y a los visitantes Juanmi y Lolo Vázquez.