Córdoba ya espera el regreso de La Vuelta: "Será una etapa impredecible"

La Vuelta a España ya calienta motores y Córdoba tendrá un papel importante en una nueva edición de la ronda ciclista española por excelencia, al albergar el final de una de sus etapas. La prueba llegará a la capital cordobesa el 23 de agosto para hacer vibrar a los aficionados con una jornada que, desde la organización, esperan que sea "impredecible" y espectacular, para contribuir así a la difusión de la marca Córdoba que el Ayuntamiento persigue con su firme apuesta por la acogida de este evento deportivo.

Así lo puso de manifiesto Javier Guillén, el director general de Unipublic, la empresa organizadora de La Vuelta, que cifró en unos 400.000 euros el impacto económico directo que tendrá el paso de la prueba ciclista por Córdoba. Unas cifras extraídas de los estudios que manera el propio organizador y que supondrían una amortización inmediata de los 100.000 euros que el Ayuntamiento de Córdoba tiene que aportar para la celebración de esta séptima etapa de la carrera, que tendrá su final en la Avenida Conde de Vallellano.

"La Vuelta vuelve a Andalucía y era obligatorio recalar en Córdoba", señaló Javier Guillén, el director de Unipublic. "La última vez que estuvimos, tuvimos una gran etapa, pero era el año 2021, un año en el que la pandemia seguía muy presente. Desde la organización se utilizaban aún muchas mascarillas. Acabada esa etapa, el alcalde nos pidió que la próxima vez que la Vuelta pasara por Andalucía volviéramos a Córdoba y así lo hacemos", recordó Guillén.

El responsable de la organización de La Vuelta destacó que la prueba regresa a Córdoba "cumpliendo con dos conceptos que son el ciclismo: épica y estética". "Épica la que pondrán los corredores, y estética por las ciudades que tenemos en España", explicó, para añadir que "si hay una postal que puede adornar esta carrera es Córdoba". "Somos una ventana a España y el resto del mundo. Llegamos a 190 países y queremos aprovechar los escenarios que tenemos. La mejor manera es profundizar mucho en Córdoba", recordó Guillén.

Córdoba acogerá el 23 de agosto la que será la séptima etapa de La Vuelta a España, una jornada que arrancará en la localidad malagueña de Archidona y que terminará en la capital cordobesa después de 180 kilómetros de un recorrido que incluye un primer paso por Conde de Vallellano, para acercarse posteriormente a Medina Azahara y la Sierra de Córdoba con esa ascensión al Puerto del 14%, desde donde se bajará de nuevo con dirección a la meta situada en Vallellano.

Dado el trazado de esta séptima etapa, Javier Guillén vaticinó que será "una etapa impredecible, no creo que sea una etapa en la que los sprinters lleguen". "Buscamos espectáculo, que la carrera se pueda romper. En el Puerto del 14% se puede generar una ventaja que traiga emoción a la etapa", aseguró.

Guillén hizo hincapié en lo que supone para una ciudad como Córdoba el acoger durante un día completo a las casi 4.000 personas que arrastra la celebración de este evento deportivo. "El retorno económico es casi 400.000 euros por noche. El retorno promocional es en 190 países, enseñando lo que es Córdoba y lo que nos puede mostrar. No se puede valorar, pero son millones de euros. Y el retorno emocional, que los cordobeses se puedan sentir orgullosos durante el paso del pelotón", apostilló Guillén.

En ese mismo sentido se expresó José María Bellido, que aseguró que apostar por La Vuelta es "de lo más rentable en materia de promoción que puede haber para una ciudad". "Son horas de televisión en 190 países, con una audiencia muy importante y sirve para mostrar no solo el nombre de Córdoba, también Córdoba y su patrimonio", añadió el alcalde.

Bellido confirmó que la aportación del Ayuntamiento de Córdoba para el paso de La Vuelta por la ciudad será de 100.000 euros, cifra que se amortizará sobradamente con el impacto de la prueba en la ciudad. "El retorno directo son 400.000, más todas las horas de promoción de la ciudad. Lo hacemos y lo hacemos encantados", aseguró.

🔥 Etapa 7 | Stage 7 🔥🚩 Archidona > Córdoba 🏁🚴 179 km🇪🇦 Una etapa llana por la provincia de Córdoba📍🇬🇧 This linear stage runs through the Province of Córdoba📍#LaVuelta24 pic.twitter.com/PTVJYHExiF