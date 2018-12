La sonrisa va por barrios

No salió una jornada redonda en Tercera División. No podía salir teniendo en cuenta que se disputaba un derbi entre el Ciudad de Lucena y el Espeleño, que se resolvió a favor de los aracelitanos por un contundente resultado (4-0), en un duelo en el que los del Guadiato acabaron con dos jugadores menos. También sonrió el Salerm Puente Genil, que resolvió su duelo ante un potente Betis Deportivo (2-0) con goles de Toni García y Adri. Y no pudo completar la jornada el Córdoba B, que no pudo pasar del empate (1-1) ante el Xerez CD, un resultado que le hace caer a la tercera plaza de la tabla, a dos puntos de los colíderes, el Utrera y el Cádiz B.

El filial amaga sin dar

El Córdoba B no pudo superar al Xerez CD y se tuvo que conformar con un empate (1-1) que lo deja a a dos puntos del liderato que ahora comparten el Utrera y el Cádiz B. El técnico cordobesista, Juan Marrero, sólo introdujo un cambio respecto al equipo que jugó la pasada jornada ante el Espeleño: Alberto por Llamas en la portería.

El conjunto blanquiverde buscó la posesión del balón desde el inicio, como es habitual, pero enfrente se encontró a un rival muy ordenado defensivamente que, comandado por el cordobés Salas, taponaba todos los huecos por donde penetrar. Además, el Xerez intentaba salir con rapidez a la contra para intentar coger adelantados a los cordobesistas, sobre todo por los laterales, más por el izquierdo, donde Fran Ávila se desdoblaba continuamente en ataque. En una de estas transiciones visitantes, el colegiado señaló una falta que, botada por Sergio Narváez, sirvió a Pedro Carrión para cabecear al fondo de la red, aunque Alberto llegó a tocar el remate sin poder frenarlo.

Con el 0-1, el choque se espesó aún más en la medular, donde el Córdoba B parecía por momentos mandar. El filial trató de percutir por una y otra banda, donde Carracedo y Fran Ávila buscaron dar profundidad, aunque les faltó el centro o el pase final para hacer realmente daño a una defensa ordenada a la que apenas inquietó un cabezazo de Álex García.

Tras el descanso, y con el paso de los minutos, arreció el dominio local. Kevin y Miguel Ángel buscaron el empate en el arranque, aunque éste no llegó hasta superado el ecuador de este acto en un perfecto lanzamiento de falta lateral de Miguel Ángel, que se coló por la escuadra. El propio volante, ya al final, pudo dejar el triunfo en casa, pero en esta ocasión su libre directo lo repelió el travesaño.

El Puente Genil logra un triunfo de prestigio

Triunfo de muchísimo prestigio el logrado por el Salerm Puente Genil ante el filial verdiblanco, en un gran encuentro de los rojinegros que fueron superiores a sus oponentes siendo capaces de desactivar la propuesta futbolística de los béticos basada en el toque, la posesión y el buen trato de balón.

Los pontanenses, que se vaciaron en la presión en campo rival, tuvieron su primera oportunidad de gol al cuarto de hora, con un remate de Salva Vegas que sacó Carlos Marín con una gran intervención. El Betis dio la réplica con un disparo de Rodrigo, pero eran los locales los que más merodeaban la portería visitante.A la media hora, el colegiado castigó como penalti una mano de un defensor verdiblanco dentro del área, pero Adri chutó centrado encontrando la parada salvadora de Marín. Parecía que al descanso se llegaría con el empate inicial, pero una genialidad de Toni García, que puso en la escuadra un centro chut envenenado desde el pico del área, subió al marcador un 1-0 que hacía justicia a lo visto hasta ese momento.

En la segunda parte el encuentro siguió por los mismos derroteros que en la primera, con un Salerm vaciándose físicamente para conservar la renta y mantener a raya a sus rivales. Con el paso de los minutos el encuentro se fue abriendo, con los locales buscando la sentencia y los visitantes el empate. Hubo ocasiones tanto para lo uno como para lo otro, pero finalmente, a tres minutos para la conclusión, Adri culminó una buena acción de ataque del Salerm para anotar otro tanto de bellísima factura que dejó el definitivo 2-0, un resultado merecido para los méritos contraídos por los de Puente Genil sobre el césped.

El Ciudad de Lucena se lleva el derbi con una goleada

El Ciudad de Lucena doblegó al Espeleño en un partido que finalizó en goleada, aunque ésta llegó cuando los del Guadiato jugaban con dos jugadores menos por las expulsiones de Troyano (54’) y Fede (67’).

El duelo comenzó con un cabezazo de Troyano a la salida de un córner que repelió el larguero, sin que Samu Sánchez pudiera aprovechar el rechace. El que no perdonó fue el Ciudad de Lucena. Iván Henares aprovechó una mala basculación defensiva para robar el balón y marcar. El Espeleño apretaba arriba tratando de impedir la circulación provenzal y obligaba a los locales a jugar en largo. En una presión alta llegó el balón a Sergio Ortiz, que disparó fuera y Samu Sánchez no encontró rematador en dos centros al área. Pero el que sí volvió a encontrar el camino del gol fue Iván Henares, que hizo bueno un nuevo balón entre líneas para estirar el marcador.

Tras el descanso, cuando el juego se había equilibrado, Troyano, primero, y Fede después, fueron expulsados. Se puede decir que ahí acabó el partido, aunque el Ciudad de Lucena aprovechó esa superioridadd para ampliar diferencias por medio de Quique Roldán, que anotó un doblete.