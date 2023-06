El Córdoba Patrimonio de la Humanidad confirma tres renovaciones clave para su plantilla

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue dando pasos en firme en la confección de su plantilla para el curso 2023-24. Después de cerrar los fichajes de Damián Mareco y Guilherme, el conjunto de Vista Alegre ha confirmado tres renovaciones clave en su plantel: el ala Zequi, el ala-pívot Lucas Perin y el portero Víctor. Los dos primeros firman por una temporada mientras que el tercero de ellos lo hace por dos. Estos tres movimientos elevan ya a 11 el número de jugadores a disposición de Josan González, que sigue esperando más refuerzos para completar su equipo.

Uno de los deseos claros del técnico de Puente Genil era contar un año más con Zequi. El gaditano cumplirá su quinta temporada en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, al que llegó en el verano de 2019, procedente del Santiago Futsal. El de Algar ha ido ganando protagonismo a la par que crecía como jugador, hasta convertirse en un hombre fundamental para el conjunto cordobés, aportando mucho trabajo defensivo, intensidad en la pista y una buena cantidad de goles.

Tras concretar su futuro, Zequi se mostró "contento de poder llegar a un acuerdo con el club". "Una de las prioridades era quedarme, no me he sentido cómodo en lo personal este año, porque no ha sido un buen año para mí. Las lesiones me han afectado y no me gusta irme de los sitios así", reconoció el gaditano. "Es uno de los motivos por los que pensé en renovar y hemos llegado rápidamente a un acuerdo. Estaremos un año más para levantar al equipo, que este año pasado por momentos estuvo hundido, y queremos que vuelva ese equipo que engancha a la afición y que pueda pelear por los puestos de mitad de tabla", agregó.

Junto a Zequi, seguirá un año más en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad Lucas Perin. El brasileño ha completado tres temporadas como jugador blanquiverde, demostrando también un crecimiento exponencial que ya le hace estar en boca de los equipos importantes del país. En su último curso, su aportación fue creciendo después de solventar esos problemas para conseguir la renovación del visado, circunstancia que le hizo perderse bastantes encuentros de competición oficial.

El brasileño se mostró "muy motivado y agradecido al club" por confiar en su continuidad. "El club me está ayudando mucho a crecer como futbolista y como persona, así que solo queda devolver la confianza depositada e intentar volver a enganchar a una afición que será clave", añadió.

Por último, el Córdoba Futsal completa su portería con Víctor Areales, arquero criado en la cantera que prolonga su vinculación por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2025, para dar ya el salto de pleno derecho a la primera plantilla. Una noticia que hizo al guardameta mostrar "muy contento". "Es un reto, difícil, pero intentaremos adaptarnos lo más rápido posible. Hay que tener paciencia para mejorar todo lo que se pueda. Estoy muy satisfecho de poder quedarme en mi casa, en Córdoba", apuntó.

La valoración de Josan

Después de comprobar que la plantilla de su equipo va tomando forma, Josan González se mostró muy satisfecho por las tres renovaciones concretadas por la entidad. "Víctor es un portero moderno, con un gran potencial, que puede pelear junto a Fabio por la titularidad. Respecto a Zequi, será el jugador con más temporadas en el club, por lo que su rol, también como uno de los capitanes, ha de ser muy importante. Por lo que respecta a Perin, esta debe ser la temporada de su consagración como una de las futuras estrellas de la liga. Pese a su juventud, tenemos muchas esperanzas depositadas en él", expresó el pontanense, satisfecho porque las renovaciones confirman "la idea de equipo" que tenía en su cabeza.

Y es que tras asegurarse la continuidad de estos tres futbolistas, la plantilla del Córdoba Patrimonio de la Humanidad cuenta ya con 11 efectivos. A Zequi, Lucas Perin y Víctor, recién renovados, hay que sumar a los jóvenes del filial Rafalillo y Joaquín, junto a los fichajes de Damián Mareco y Guilherme, así como los hombres que ya tenían contrato por un curso más: Fabio, Ismael, Muhammad y Pulinho. Además, el club mantiene conversaciones abiertas con Álex Viana para tratar de sellar su continuidad y espera incorporar al menos un par de jugadores más, pues la idea es contar con una plantilla de 14 efectivos, más el apoyo puntual de los jóvenes del filial.