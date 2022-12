El Córdoba Futsal demuestra su poderío y saca un valioso empate ante ElPozo Murcia

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sacó un valioso empate en su último duelo de 2022 en Vista Alegre ante un ElPozo Murcia que pelea en la zona alta de la Primera División. Y eso que los blanquiverdes merecieron algo más, pero, aunque comenzaron poniéndose por delante en el marcador, los murcianos remontaron y los de Josan González se tuvieron que conformar con el reparto pese a que pelearon por el triunfo hasta el final. Un empate que deja a conjunto cordobés decimoterceros con 14 puntos, dos por encima del descenso.

Antes de arrancar el choque ya surgió el primer contratiempo para el cuadro local porque Fabio, que iba a salir como titular, sintió molestias en el calentamiento y tuvo que salir de inicio Cristian para cubrir la portería cordobesa. A la hora de la verdad, el parqué adquirió el protagonismo de un choque que inició con un Córdoba Futsal que, a través del disparo potente de Lucas Bolo, quiso advertir de que no se iba a achantar ante uno de los candidatos al título liguero.

El cierre argentino no tardó en volver a poner en apuros a Juanjo. Ya habían tenido dos acercamientos peligrosos los de Josan González ante un ElPozo Murcia que atacaba con jugadas rápidas que, por el momento, no causaban excesivo peligro en una atenta zaga local. Gadeia fue el primero en exigir a Cristian, pero eso no significó nada para los blanquiverdes, que un minuto más tarde tuvieron el gol en sus botas gracias al robo en campo contrario de Zequi, quien tiró con potencia obligando al portero charcutero a estirarse.

La entrada al parqué del excordobesista Ricardo desató el aplauso del público, aunque el ala murciano no tardó en protagonizar una de las cabalgadas que tantas veces realizó en sus dos temporadas con la blanquiverde y que le permitió plantarse solo ante el meta cordobés, que le ganó la partida bajo palos. Los goles se resistían mientras que el partido cada vez se abría más. Ahí la tuvieron Leo Santana para los visitantes y luego Lucas Bolo para los blanquiverdes.

El ala argentino la volvió a tener tras un pase de Ismael de tacón en la que fue la ocasión más clara hasta el momento. Ismael, segundos después, lo intentó desde la falta directa, fue una más de las muchas que creó un Córdoba Futsal que estaba siendo mejor. De tanto intentarlo, el gol terminó cayendo. En el 16', una gran combinación que inició Miguelín desde la derecha con un envío largo para Saura que esperaba en el segundo palo permitió al pívot murciano cedérsela a un Lucas Bolo que se encontró con la portería vacía y solo tuvo que empujarla.

La alegría no le duró al combinado cordobés, pues ElPozo Murcia hizo con mucha facilidad el tanto del empate un minuto después. El autor fue Leo Santana, que recibió un buen pase filtrado de Marcel y regateó posteriormente a Cristian para batir a placer. Con el marcador de nuevo en tablas, los blanquiverdes siguieron empujando. Sin embargo, y pese a que Jesulito exigió la estirada al meta rival, en el 19', Rafa Santos controló con el pecho un balón largo y le ganó la partida a Jesús Rodríguez en el emparejamiento defensivo para quedarse solo ante la meta local y poner el 1-2 al filo del descanso.

El reparto de puntos imperó

Pudo hacer el tercero Marcel al comienzo de la segundo mitad, pero su disparo tras el pase de Rafa Santos lo repelió la madera. El ala brasileño volvió a tener el gol en sus botas entrando con peligro al segundo palo, pero su toque con la puntera no fue suficiente. Los blanquiverdes debían inyectarle emoción al partido y esa llegó poco después por medio de la combinación gaditana entre Zequi y Jesulito, que terminó con un disparo del ala que pasó rozando la escuadra de la meta rival.

Muhammad la tuvo y la réplica la ejecutaron un Taffy que se topó con un seguro Cristian bajo palos y más tarde Felipe Valerio, cuyo disparo se estrelló en el palo. Apenas restaban diez minutos al encuentro y el Córdoba Patrimonio seguía por debajo en el marcador y en una segunda mitad muy igualada y en la que ElPozo Murcia mostraba un juego de excesivo contacto que los árbitros estaban permitiendo.

Vista Alegre celebró el casi gol de Zequi, que remató a portería vacía el pase atrás de Viana, pero Taffy apareció con determinación para aguarle la fiesta a los blanquiverdes. Luego, Lucas Bolo recibió en el segundo palo la falta lanzada por Saura y obligó a Juanjo a intervenir. El meta estuvo providencial en la siguiente jugada, esta vez ante Pablo del Moral. En el saque de esquina, el cierre madrileño le puso el balón con temple al corazón del área para que Zequi hiciera el 2-2.

La pizarra de Josan González logró lo que tanto merecían los blanquiverdes, el gol del empate. Quedaban, por tanto, cinco minutos de máxima intensidad en los que ambos conjuntos buscaban portería con todo. Ahí estuvo determinante Cristian, que tapó a las mil maravillas la semichilena de Rafa Santos. El pívot brasileño la volvió a tener poco después, pero la zaga cordobesista estaba muy metida en un choque que se podía decantar para cualquiera.

A falta de un minuto y medio para el final, Saura salió con la elástica de portero para que el Córdoba Futsal buscara la victoria atacando con cinco jugadores. Viana estuvo muy cerca de hacer estallar Vista Alegre de euforia, pero se topó con la zaga charcutera. Jesulito lo intentó a cinco segundos de que el partido terminara y en el posterior saque de esquina, Miguelín se sacó un potente chut desde la frontal que se marchó alto y tras el que se confirmaron las tablas.