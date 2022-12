El Córdoba Futsal tira de oficio para empatar ante el Levante Futsal

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no pudo con el Levante Futsal. En un partido disputado de poder a poder, los blanquiverdes nivelaron hasta en dos ocasiones un partido que por momentos se le puso cuesta arriba. Un tanto de Jesulito, en la recta final, hizo justicia en Vista Alegre, aunque la igualada conquistada no contenta a ninguna de los dos clubes que tendrán que seguir peleando para volver a la senda del triunfo y poder meterse así en la pelea por la Copa de España.

Con el ánimo de volver a la senda del triunfo tras perder el pasado sábado ante el UMA Antequera (3-2), el Córdoba Futsal tenía un duro reto ante un Levante Futsal que se presentó en Vista Alegre en descenso y tras cosechar sendas derrotas en los dos últimos partidos. Josan González apostó por un quinteto con Fabio, Jesulito, Pablo del Moral, Viana e Ismael para plantar a un batalla con mimbres para pelear por cotas altas.

Sólo se llevaba un minuto de juego cuando Jesulito no atinó con los tres palos. Acto seguido, Fabio tuvo que sacar un mano salvadora para frenar un disparo de Rafa Usín, el máximo goleador de los granotas. Poco después, la suerte sonrió a los locales. Antoniazzi, tras marcharse de la marca de Pablo del Moral, se topó con la madera del palo derecho de la meta cordobesista. El Levante Futsal apretaba a un Córdoba Patrimonio que aguantaba el tipo.

Tras otro aviso de Roger, fue Lucas Perin el primero que poner en aprietos a Fede. Era un partido de detalles y una pérdida de balón de Zequi le pudo costar caro a su equipo. Sin embargo, el disparo de Pedro Toro se fue fuera por poco. Tampoco atinó a la contra el blanquiverde Alberto Saura en la primera que tuvo. En un duelo de poder a poder, todo era cuestión de estar certeros de cara a puerta.

Con el Levante Futsal apretando en ataque, de nuevo una mano salvadora de Fabio impidió el 0-1. No pudo ser a la siguiente, en la que una pérdida de balón de Lucas Bolo la aprovechó el cuadro granota por medio de Pedro Toro. El gol dolió a los locales, que encajaron el segundo dos minutos después por medio de Rubi Lemos.

Con todo en contra, el Córdoba Futsal volvió a meterse en el partido gracias al balón parado. Una falta botada con maestría por Miguelín supuso el 1-2. De nuevo estaban los blanquiverdes en un partido con más que tres puntos en juego. Fabio y Fede volvieron a aparecer en ambas áreas y antes de llegar al descanso llegó una tangana entre ambos equipos que acabó con Rubi Lemos expulsado con roja directa.

Tras el paso por los vestuarios, el Córdoba Futsal fue a por todas. Los de Josan González salieron con ganas de dejar los puntos en casa. Saura e Ismael se toparon con un inmenso Fede. A la tercera y con mucha suspense, el pívot de La Unión, el máximo goleador de los cordobesistas, no falló y puso el 2-2 en el luminoso de Vista Alegre. Arranca ahí otro partido. Tocaba volver a empezar.

Con la afición volcada en el coliseo de Ciudad Jardín con su equipo, Saura y Zequi pudieron poner a los locales por delante. No atinó ante Fede. Y lo pagaron caro los blanquiverdes. Una rigurosa segunda amarilla a Ismael dejó a los de Josan González en inferioridad numérica. Con uno más, los granotas lo aprovecharon y Rafa Usín fusiló a Fabio para poner el 2-3.

Quedaban diez minutos por delante para que los puntos no se escapasen de Vista Alegre. Los blanquiverdes apretaron y Viana se topó con la madera. El lanzamiento del brasileño se fue al palo izquierdo de la portería de Fede. Con la lógica tensión en ambos banquillos de que había mucho en juego -los dos llegaban a esta cita empatados a 12 puntos-, el partido mantuvo la lógica emoción hasta el final.

A ocho del final, Tolrà dio un gran susto que se fue fuera por poco. Acto seguido, Viana lo volvió a intentar con un disparo que de nuevo encontró la respuesta de un Fede que amargaba a los locales con todo tipo de intervenciones. El que estuviese certero de cara a puerta se iba a llevar el gato al agua y tres puntos muy importantes.

Llegó la hora de la verdad y el Levante Futsal hizo su sexta falta cuando quedaban más de cinco minutos. Jesulito no falló el doble penalti y devolvió las tablas al marcador. La reacción granota no se hizo esperar porque Rafa Usín estuvo a punto de anotar el cuarto. También la tuvo Antoniazzi poco después. Incluso Fabio tuvo que volver a aparecer en un par de acciones. La más clara con una mano salvadora en un disparo de Pedro Toro que iba hacia la escuadra.

Josan González se la jugó con el juego de cinco a falta de dos minutos. En el primer ataque, Miguelín se topó con Tolrà. En el segundo, Saura no atinó con los tres palos de la portería de Fede. El de La Unión tampoco a atinó a la tercera tras rebotar su lanzamiento en la zaga levantinista. Solo faltaban 14 segundos y el técnico del Córdoba Futsal pidió tiempo muerto para ensayar la jugada final. No pudo ser y al final todo quedó en un reparto de puntos en Vista Alegre que no contenta demasiado a ambos clubes.