El Córdoba Futsal se muestra intratable ante el Alzira

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad está intratable en esta 23-24. Los de Josan González consiguieron su segundo triunfo de la temporada, esta vez ante el Alzira en Vista Alegre y con una goleada que estuvo protagonizada por el hat-trick de Zequi. Toda una muestra de solidez defensiva y buen juego ofensivo que tiene al cuadro blanquiverde en la tercera posición en la tabla con siete puntos en tres jornadas -empatado a puntos con el Barça-.

El Córdoba Futsal está en su mejor momento y por eso desde el arranque fue con todo a por la victoria y una gran arrancada de Lucas Perin que puso en apuros a Serra bajo palos lo confirmó. Al instante el Alzira demostró que no iba a ser un partido fácil para los locales con dos acercamientos que exigieron la parada a Víctor. Entre la igualdad del inicio, el primero en golpear fue un cuadro blanquiverde que tuvo la fortuna a su favor, ya que el tiro potente de Muhammad rebotó en los dos palos de la meta visitante y cayó rechazado a los pies de un Arnaldo Báez que marcó a placer.

Con el triunfo momentáneo, Mareco gozó de un contragolpe que cerca estuvo de convertirse en el segundo. La suerte no estuvo ni del lado del internacional paraguayo ni de un Peiró que, un minuto más tarde, se topó con el travesaño, que evitó que el error en defensa de Lucas Perin pusiera las tablas. Una ocasión de oro para un cuadro valenciano atrevido en Vista Alegre, aunque en un choque controlado por el Córdoba Patrimonio.

Perin lo intentó con un disparo excesivamente cruzado tras un gran regate. Los de Josan González estaban haciendo mucho daño a su rival en las transiciones y en una de ellas, de hecho, llegó el segundo para los locales. La cabalgada de Zequi y posterior picadita por encima de la salida del meta visitante colocó el 2-0 en el marcador. Para colmo, los blanquiverdes no paraban de asediar a la portería de los valencianos y todo apuntaba a que iban a ampliar la ventaja.

Sin embargo, un latigazo de Rafa Usín ajustado abajo recortó distancias para los de Braulio Correal. Pese al 2-1, el guion del encuentro no cambió y el Córdoba Patrimonio seguía dominando. Lucas Perin exigió la parada a Serra con la ayuda del larguero y ya con el ecuador de la primera mitad superado, el tercero de los locales no tardó en caer. Esta vez el protagonista fue Guilherme, que acababa de entrar a pista en su primer partido como blanquiverde y en su primera intervención se sacó un gran tiro que detuvo el meta rival y el esférico cayó frente a un Zequi que no desaprovechó la oportunidad a portería vacía.

Los minutos pasaban y los blanquiverdes se iban replegando con orden defensivo ante un Alzira que dio un paso adelante, pero insuficiente para echar por tierra la gran primera mitad que hicieron los de Josan González. La mejor la tuvo Peiró, que aprovechó un error de la zaga cordobesistas para quedarse solo ante Víctor, quien bajo palos que le ganó la partida. Eso sí, el Córdoba Futsal pronto contrarrestó la ocasión con un uno contra uno que Muhammad estrelló en el larguero antes de tomar el camino de los vestuarios.

Un disparo peligroso de Carlos Gómez inauguró una segunda mitad en la que el Alzira entró con una marcha más. Los blanquiverdes, muy cómodos sobre el parqué de Vista Alegre y con el marcador a su favor, defendían con astucia y se mostraban contundentes en acciones ofensivas armando rápidos los ataques. De hecho, en dos toques Muhammad llegó a plantarse solo ante Serra, pero el meta valenciano le ganó la partida y, un minuto después, hizo lo mismo ante un desequilibrante Lucas Perin.

Las ocasiones se repetían en la meta del Alzira una y otra vez, pero los de Josan González estaban perdonando en exceso. Sin Fabio, que se retiró del partido por una molestia muscular, Víctor se encargó de actuar ante el peligro visitante y sacó dos grandes ocasiones a Castejón -un tiro lejano y un uno contra uno- para mantener el 3-1. Pese a los intentos del conjunto valenciano, el Córdoba Futsal seguía a lo suyo: muy concentrado atrás y creando peligro en cada ataque.

Serra estaba siendo providencial bajo palos y sacó varias internadas a Lucas Perin y Kenji. Lo fue también Víctor y los palos de la meta blanquiverde, que volvieron a rechazar un tiro a bocajarro de Peiró. Con ocasiones de todos los colores para ambos bandos y cinco faltas cada uno llegaban el Córdoba Futsal y el Alzira a un tramo final de encuentro frenético. Restaban cuatro minutos y medio y Castejón se enfundó la camiseta de portero para atacar con cinco. Los de Correal iban a por todas.

No les funcionó la estrategia a los visitantes. Y es que tan solo había pasado un minuto cuando Zequi robó en campo propio, condujo el esférico ante la presión de la zaga valenciana y, sin portero, marcó el cuarto ya escorado a la banda y casi sin espacio. Se le acababa el tiempo al Alzira para sacar algo de Vista Alegre, pero el ataque de cinco era incapaz de quebrar a la seria zaga cordobesista y a un Víctor que se hacía gigante ante cada disparo.

El canterano Hugo debutó con el primer equipo del Córdoba Patrimonio cuando restaban 50 segundos de encuentro. Había partido, pero pasó nado nada más, pues el Alzira se dio por vencido y poco pudo hacer ante un cuadro blanquiverde que demostró que está intratable y que suma ya su segundo triunfo de la temporada.